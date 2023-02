Giulia Salemi contro il cast di ‘Mare Fuori’: “Se la tirano manco salvassero vite umane…”

Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori. L’influencer e ospite fisso del Grande Fratello Vip ha raccontato un episodio spiacevole successo all’ultimo Festival di Sanremo. I giovani protagonisti della famosissima serie di successo sono stati tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023 dove hanno cantato la sigla della serie per lanciare la nuova stagione.

A R101 ai microfoni di ‘Good Times’, il programma che conduce Giulia Salemi ha raccontato un aneddoto: “A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine“.

L’influencer italo-persiana era nella città dei fiori in qualità di speaker radiofonica mentre il cast della fiction è stato invitato da Amadeus per presentare la terza stagione sul palco dell’Ariston.

Boom di ascolti per la serie Rai

Dopo il boom di ascolti registrato su Rai Play, Mare Fuori 3 ha ottenuto un grande riscontro anche in televisione. A vincere la gara degli ascolti è Buongiorno Mamma 2, su Canale 5, che ha raccolto davanti allo schermo 3.458.000 spettatori pari al 21.2% di share. Seguono Pooh – Un Attimo Ancora, il documentario trasmesso da Rai 1, con 2.575.000 spettatori pari al 14.1% di share e Chi l’ha Visto, su Rai 3, con 1.808.000 spettatori (10.7%). Mare Fuori, su Rai 2, ha intrattenuto 1.291.000 spettatori pari al 7.2% di share. La fredda luce del giorno, su Italia 1, e Controcorrente, su Rete 4, hanno totalizzato rispettivamente uno share del 5.5% e del 3.5%.

L’amatissima fiction partenopea non ha raggiunto il podio ma ha registrato ugualmente numeri importanti se si considera il fatto che le stesse puntate, lanciate su Rai Play, hanno superato ogni aspettativa: la serie è il titolo più visto di sempre sulla piattaforma.