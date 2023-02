La ragazza venezuelana non è Angela Celentano: il test del DNA spegne le speranze

Angela Celentano, test DNA. La ragazza venezuelana non è Angela Celentano. Lo hanno detto i genitori della piccola scomparsa sul Faito nel 1996, assistiti dall’avvocato Luigi Ferrandino, che si erano affidati alla consulenza del generale Garofalo per la comparazione genetica.

Angela Celentano, test DNA: non è lei la ragazza venezuelana

A riportare la notizia è anche Chi l’ha Visto, la trasmissione di Rai Tre che si è sempre occupata del caso della piccola Angela. “L’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano, assieme al team di consulenti che coordina l’avvocato Enrica Visconti, il Generale Luciano Garofano e il social team della “Manisco World”, presieduto da Virginia Adamo, comunica che da poche ore hanno appreso che dalla comparazione tra il DNA dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica“, hanno scritto.

“Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa“, ha dichiarato Catello Celentano. ‘Ringraziamo quanti hanno contribuito nelle segnalazioni e non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto’ hanno dichiarato Catello e Maria Celentano assieme alle figlie Rossana e Naomi”.

L’appello di Chi l’Ha Visto

“Sollecitiamo tutto il popolo del web nella condivisione della foto Age Progression, a tal fine segnaliamo le pagine ufficiali:

www.angelacelentano.com

Tiktok can you be angela

Instagram angela.celentano_official

Facebook Rosa e Naomi per Angela Celentano

Rosa per Angela Celentano 2

Rosa per Angela Celentano

E le pagine ufficiali di ‘Manisco World’ (Facebook – Tiktok – Instagram)“, scrivono sulla pagina Facebook.