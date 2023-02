La genialità dei napoletani è unica al mondo: arrivano i “mini” Flintstones

Carnevale, vestiti da Flintstones. La genialità dei napoletani è unica al mondo ed il Carnevale è da anni un’ottima occasione per metterla in mostra.

Carnevale, vestiti da Flintstones a Napoli

Tanti sono i vestiti e le maschere originali postate sui social in questi giorni, ma quella che sembra aver conquistato il cuore di tutti è quella dei tre mini Flintstones sulla loro famosa cabriolet, costruita ad hoc per l’occasione. La foto che è diventata subito virale è stata postata dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui social.

I giorni scorsi invece hanno fatto invece il giro del web le foto di un bambino travestito da Matteo Messina Denaro e della piccola vestita da contrabbandiera, ma anche nel giorno di Carnevale c’è la Napoli che vuole oscurare la mafia e l’illegalità: moltissimi hanno indossato le divise di carabinieri o poliziotti, altri hanno sfoggiato abiti originali omaggiando i grandi della nostra terra.

Molti genitori hanno inviato le foto dei propri bambini al deputato Francesco Emilio Borrelli per contrastare i vergognosi travestimenti che innalzavano le gesta di alcuni malviventi. Come reso noto da Borrelli, un bimbo avrebbe detto alla madre: “Mamma mi voglio vestire da soldato e voglio andare da Putin per dirgli che la deve smettere con questa brutta guerra, sta distruggendo tutto e sta facendo morire un sacco di persone e di bambini. Ora basta, ci penso io e salvo tutti”.