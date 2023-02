Maratona del Donatore a Napoli, 4 mesi per salvare vite: dona il sangue e vinci un premio

E’ partita il 14 febbraio, a Napoli, la Maratona del Donatore di Sangue che proseguirà fino al 14 giugno 2023, grazie alla collaborazione con l’Ospedale del Mare. L’iniziativa si estende a tutti i centri trasfusionali della città partenopea che accoglieranno i visitatori dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30. Alla fine sarà decretato un vincitore che riceverà un premio.

A Napoli c’è la Maratona dei Donatori di Sangue

Una vera e propria gara di solidarietà e sensibilizzazione che ha avuto inizio proprio nel giorno della festa dell’amore e terminerà il 14 giugno, data che segna la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. Durante l’intero arco temporale, sarà possibile recarsi presso un centro trasfusionale di Napoli per donare il proprio sangue.

Tutti i donatori, oltre ai moduli dell’ospedale, dovranno compilare un form anonimo, rispondendo ad alcune domande. Nella giornata finale sarà proclamato un vincitore tra i donatori più attivi. La premiazione si terrà presso l’Ospedale del Mare.

La Maratona sta già riscuotendo grande successo, dando prova della generosità che anima il popolo partenopeo, sempre pronto a tendere la mano verso chi ne ha più bisogno. A confermarlo, attraverso un video, l’operatrice socio-sanitaria Federica, in servizio presso il centro trasfusionale dell’Ospedale del Mare.

“Posso dirvi con la gioia nel cuore che nonostante sia stata una giornata tanto stressante è stata anche ricca di soddisfazioni e soprattutto di buoni risultati. E’ partita la Maratona del Donatore, un’iniziativa dei centri trasfusionali di Napoli per sensibilizzare sul tema della donazione” – ha spiegato.

“Ho deciso di fare questo video perché questa iniziativa mi ha veramente colpito nel profondo. Sono una ragazza di 29 anni, lavoro qui da un anno e mezzo e mi sono resa conto, più di quanto già non sapessi, della carenza di sangue, soprattutto dei gruppi sanguigni più rari ovvero AB negativo e 0 negativo”.

“Mi rivolgo in particolar modo alle persone dai 18 ai 65 anni: venite a donare. Perché non solo fate un’azione d’amore verso il prossimo ma la fate anche verso voi stessi perché il sangue può servire a tutti. Potete recarvi in tutti i centri trasfusionali di Napoli, anche all’Ospedale del Mare dove troverete me e uno staff qualificato che vi accoglierà a braccia aperte” – ha concluso.

A diffondere il video sul web è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli che, insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli, ha dichiarato: “Mercoledì, 22 febbraio, io e una delegazione di Europa Verde e Radio Marte ci recheremo all’Ospedale del Mare per donare il sangue a partire dalle 11:30. Invitiamo tutti a seguire il nostro esempio perché soltanto donando regolarmente si possono evitare emergenze e salvare vite“.