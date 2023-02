Ferrero assume a Napoli e in Campania: le posizioni richieste e come candidarsi

Ferrero assume a Napoli e in Campania. La nota industria dolciaria internazionale Ferrero, presente in 53 Paesi del mondo, cerca personale.

Sono diverse le figure ricercate: “Manutentori elettrici ed elettronici”, “Manutentori meccanici”, “Manutentori termoidraulici” e “Operai stagionali”. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito.

“Manutentori elettrici ed elettronici”, le posizioni aperte sono ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA). Per i “Manutentori meccanici” i luoghi di lavoro sono sempre Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA). “Manutentori termoidraulici” servono ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e gli “operai stagionali” ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA).

“Lavorare in Ferrero – scrive l’azienda – significa far parte di una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e per la più grande azienda alimentare italiana. Ogni giorno si lavora con la sensazione di essere parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all’azienda“.

“Ferrero è stata costruita da generazioni di persone che condividono l’impegno per la creazione di prodotti che esprimono passione per l’eccellenza, l’affidabilità e la fiducia. Oggi il nostro Gruppo è presente in 53 paesi e i suoi prodotti sono venduti in più di 160: le possibilità di sviluppo professionale e di carriera internazionale sono tantissime“, conclude.