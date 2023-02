Zalone ai napoletani: “Vi auguro di vincere quella cosa. Quando segna il Napoli si sente fino a Bari”

Checco Zalone. Il comico pugliese si è rivolto ai napoletani durante il suo show al Teatro Augusteo: “Vi auguro di vincere quella cosa che non si può dire…“. A riportare la notizia è Repubblica.it.

Checco Zalone ai napoletani

“Mi accomuna ai napoletani la sobrietà, quando segna il Napoli si sente fino a Bari“, ha continuato. Lo spettacolo di Checco Zalone è andato in scena martedì scorso quando si giocava la partita di Champions al Deutsche Bank Park, Eintracht-Napoli. Tutto esaurito all’Augusteo per il comico di Bari, 1.500 posti per la terza serata del suo show ” Amore + Iva”.

Sale la febbre scudetto a Napoli

Questo Napoli fa sognare tutti. In città è già tutto pronto per la festa del Tricolore: c’è chi si è fatto già tatuare il terzo scudetto sul braccio, o come il nonnino Antonio che ha preparato già la sua Fiat 500 d’epoca con bandiere e sciarpe per festeggiare per le strade della città partenopea.

“Ho preparato l’auto a novembre, certo che il Napoli vincerà lo scudetto“, spiega Antonio, il proprietario al giornalista di Repubblica.it Paolo Popoli. Prima di lui un tifoso azzurro si è fatto tatuare sul braccio il terzo Scudetto del Napoli ed il video è stato postato su Tik Tok, facendo il giro del web. Il Napoli sta dominando l’attuale campionato di Serie A, facendo vivere ai suoi tifosi una stagione da sogno. Il distacco in classifica abbastanza ampio e la soglia per cucirsi la coccarda tricolore sul petto è di 33/36 punti al massimo. Questi tifosi infatti si sono portati avanti col tempo dando il via ai festeggiamenti per il terzo tricolore a più di trent’anni dall’ultimo vinto con il Napoli di Diego Armando Maradona.