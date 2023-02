Mancini sui bimbi napoletani vestiti da Osimhen: “Dove alcuni vedono razzismo, io solo la meraviglia”

Osimhen bimbi vestiti a Carnevale. Il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini è intervenuto nelle polemiche sui bambini napoletani mascherati da Osimhen, dopo il post della scrittrice nigeriana Sabrina Efionay.

Osimhen bimbi vestiti a Carnevale: interviene Mancini

“Dove alcuni vedono il razzismo, io solo la meraviglia. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei giganti“, ha scritto Mancini sul suo profilo Instagram. Le polemiche sui bambini napoletani mascherati da Victor Osimhen sono state sollevate con un post su Facebook dalla giovane scrittrice italo-nigeriana Sabrina Efionay in cui parlava di razzismo.

“Ogni volta che un giocatore nero eccelle in una squadra (in questo caso, il Napoli) ho sempre un’ansia tremenda per come si pensa che debba essere celebrato. Dalla solidarietà di Sorbillo a Koulibaly che si dipinse la faccia di nero, ai bambini che avete colorato di marrone in “onore” di Osimhen per Carnevale. Credetemi, non è per niente celebrativo. Fa proprio venire la pelle d’oca se pensate che sia solidale, divertente, una maschera o un sostegno al calciatore nigeriano“, aveva scritto sui social.

La scrittrice si riferiva al fenomeno del “black face”, uno stile di trucco teatrale, diffuso nel XIX secolo, che consiste nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate e stereotipate di una persona nera. L’utilizzo del blackface si è gradualmente estinto negli Stati Uniti con il movimento per i diritti civili degli afroamericani di Martin Luther King, che negli anni Sessanta ne denunciò i preconcetti razzisti e denigratori.