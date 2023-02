Violenza a Piazza Garibaldi: accoltellato un rider e feriti 4 vigili

Accoltellato rider a Napoli. E’ successo a Piazza Garibaldi a Napoli, dove un rider è stato accoltellato e sono stati feriti quattro vigili urbani.

E’ stato fermato un extracomunitario tra piazza Garibaldi e via Milano che dopo aver aggredito il rider è fuggito e dopo decine di metri si è scontrato con gli agenti della municipale, ferendone quattro. A riportare la notizia è ilcorrieredelmezzogiorno.it.

Il giovane la sera del 27 febbraio è stato aggredito dall’uomo e per fortuna il fendente ha colpito lo zaino che utilizza per trasportare le pizze. Gli altri rider che hanno visto la scena sono intervenuti per difenderlo dall’extracomunitario che lo stava aggredendo con una bottiglia rotta. In seguito è stato bloccato da alcuni agenti della polizia municipale che avevano visto la scena e lo hanno fermato. Sono poi riusciti a caricarlo in macchina, ma nell’auto il giovane extracomunitario ha dato pugni e testate a tutti. Quattro sono gli agenti feriti, il più grave con una prognosi di 5 giorni.

“Chiediamo da tempo, e i cittadini con noi, tranne chi preferisce affogare nel degrado come le protagoniste della scritta nei miei confronti ‘meno Borrelli e più degrado’, che in zona stazione e in tutto il Vasto serve una presenza massiccia delle forze dell’ordine che devono assolutamente ripristinare la sicurezza e la legalità. Le aggressioni, le violenze, il degrado e l’illegalità son in continua evoluzione e presto sarà l’anarchia totale, se già non lo è. Urge un piano di intervento“ – ha affermato del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.