Diana, c’è un video che ha ripreso gli ultimi momenti di vita e poi il salto nel burrone

Diana Biondi video. Il salto nel vuoto è stato ripreso dalle telecamere del ristorante abbandonato. A riportare la notizia è ilmattino.it.

Diana Biondi video: gli ultimi istanti di vita

Le videocamere di sorveglianza del ristorante vicino al posto dove Diana, studentessa di Somma Vesuviana si è uccisa, hanno ripreso tutta la scena. E’ arrivata a piedi dopo la faticosa salita, poi si sarebbe fermata vicino al locale abbandonato dove c’erano alcuni ragazzi che stavano chiacchierando e fumando. Poi mentre nessuno la guardava Diana si sarebbe lanciata nel vallone del santuario di Santa Maria a Castello.

Le immagini consegnate ai carabinieri riprendono la tragica morte di Diana avvenuta intorno alle 19,30 di lunedì scorso. Una mezz’ora dopo l’sms inviato al padre dove scriveva: “Non posso parlare“. Poi l’ha riposto nella borsa nera ritrovata due giorni dopo vicino all’inferriata da dove si è lanciata.

Diana frequentava la Facoltà di Lettere Moderne della Federico II ed è il rettore Matteo Lorito ha espresso tutto il suo dolore: “Abbiamo perso una figlia, nonostante le forti azioni di sostegno agli studenti messe in atto – dice il rettore federiciano –. Noi non siamo solo erogatori di didattica e, lo chiedo in memoria di Diana, se ci sono malesseri forti chiedo agli studenti di segnalarcelo, siamo qui per aiutare i nostri più deboli e fragili: abbiamo gli strumenti per farlo e persone che si occupano di questi casi a tempo pieno“.

Il cordoglio

“Oggi sono tutti bravi, tutti hanno la soluzione in mano – dice il parroco di Somma Vesuviana don Nicola De Sena – a noi oggi interessa la tua morte, ma forse a pochissimi prima interessava la tua vita. Ma tu, vittima di questo mondo in rovina, lo hai capito e per questo hai voluto gridare la tua sofferenza col silenzio della morte. Diana, anima bella, dinanzi a Dio non sarai giudicata ma solo abbracciata”.

“Ora è solo il momento di mostrarsi comunità e raccogliersi intorno alla famiglia di Diana stringendo tutti in un abbraccio. Non lasciamoci andare a considerazioni e giudizi“, ha detto il sindaco Salvatore Di Sarno.