Diana doveva laurearsi martedì, ma le mancava un esame. L’ultimo sms al padre: “Non posso parlare”

Diana Biondi, le mancava un esame. A familiari ed amici aveva detto di doversi laureare martedì prossimo ed invece le mancava un esame, quello di Latino. A riportare la notizia è ilmattino.it.

Ha lasciato la sua borsetta nera accanto alla ringhiera e poi si è lanciata nel burrone, nei pressi dell’ex ristorante «Il Canguro» da tempo abbandonato. Dai primi rilievi sembrerebbe confermata l’ipotesi del suicidio. Il padre lunedì sera aveva denunciato la scomparsa della figlia ai carabinieri, raccontando che la figlia era prossima alla laurea in Lettere Moderne. I carabinieri avrebbero fatto verifiche all’ateneo Federico II ed avrebbero scoperto che non era in regola con gli esami. Le mancava l’esame di Latino.

“L’ho chiamata alle 13,30 – aveva detto il papà al quotidiano – ma il suo cellulare non era raggiungibile, poco dopo mi ha inviato un messaggio whatsapp dicendo che doveva recarsi in biblioteca e che sarebbe rientrata a Somma Vesuviana con il treno delle 16 da Napoli“. Poi nel pomeriggio un altro messaggio: “Non posso parlare“, dopo il vuoto.

“E’ il momento di essere comunità e raccogliersi attorno alla famiglia di Diana e stringerli in un abbraccio forte. Non lasciamoci andare a considerazioni e giudizi. Lasciamo agli inquirenti la ricostruzione degli eventi. Io come sindaco, farò tutto quanto è nelle mie possibilità per far sentire alla famiglia di Diana affetto e vicinanza“, spiega Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.