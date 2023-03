Bacoli a New York, un video con le bellezze del Golfo di Napoli incanta Times Square

New York Bacoli. Un video di Bacoli e del Golfo di Napoli a Times Square. Si tratta di una pubblicità che promuove le bellezze paesaggistiche e culturali della città flegrea.

New York Bacoli: il video che incanta tutti

Dal Castello di Baia alla Casina Vanvitelliana e ancora il lago Miseno e la Sibilla Cumana. Immagini che ogni giorno incantano turisti e cittadini della Grande Mela. Un vero successo per il sindaco Josi Gerardo Della Ragione e per tutti i bacolesi. Ad annunciarlo è lui stesso in un post su Facebook:

“Pazzesco! Bacoli è a Times Square. Siamo riusciti a far proiettare, nel cuore di New York, uno spot che promuove la nostra città. In una delle piazze più famose e vissute del mondo. Attraversata da centinaia di migliaia di persone, ogni giorno. C’è il Castello di Baia, la Casina Vanvitelliana, il lago Miseno. C’è la chiesa di Sant’Anna, la Sibilla, Casevecchie. Una meraviglia, che incanta. Lo spot è proiettato per tutto il fine settimana, costantemente. Ed è visibile anche attraverso le telecamere che trasmettono in diretta le immagini da Times Square. Piena di tabelloni pubblicitari. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla rete internazionale che unisce Bacoli al mondo, grazie al suo popolo. Ringrazio Mimmo Pesce ed il Conadi, che hanno reso possibile questo sogno. Ringrazio la consigliera comunale Francesca Di Meo per aver seguito e curato, con competenze e passione, questa straordinaria occasione di promozione turistica della nostra terra. Bellezza, storia, mito. Bacoli, Napoli, Italia. Insieme, possiamo tutto. Insieme, è più bello. Un passo alla volta“.