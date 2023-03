Napoli, ricercatrice del Pascale premiata: è tra le migliori d’Italia e del mondo

La ricercatrice Maria Lina Tornasello, dell’ospedale Pascale di Napoli, è una delle tre biologhe premiate dall’Ordine dei Biologhi di Campania e Molise, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, per essersi distinta nel campo della ricerca scientifica in Italia e all’estero. La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di ieri, nella sede dell’Ordine a Napoli.

Ricercatrice del Pascale di Napoli tra le eccellenze premiate

Maria Lina Tornesello, direttore della struttura complessa di Biologia molecolare e oncogenesi dell’Istituto dei tumori di Napoli, lo scorso anno è entrata nell’elenco degli scienziati più influenti del mondo insieme ad altri 12 oncologi del Pascale.

Nella serata di ieri, presso la sede regionale dell’Ordine dei Biologhi in via Ponte di Tappia, ha ricevuto il riconoscimento per il lodevole impegno nel campo della ricerca, a livello nazionale ed internazionale. Nel corso della cerimonia, che si è tenuta in occasione della giornata delle donne, sono state premiate anche Sabrina Diano, docente dell’università Columbia e Yale, e Francesca Pentimalli, docente della Temple University di Philadelfia.

Dopo i saluti iniziali del presidente dell’OB Campania-Molise, Marco Guida, e della vicepresidente Marina Piscopo, è seguito l’intervento introduttivo della consigliera con delega agli Eventi, Mariarosaria Siciliano. Tra gli ospiti anche l’ex presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Vincenzo D’Anna, mentre il ministero della Salute è stato presente con un messaggio in cui ha sottolineato “come sia importante garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale”.

Grande la soddisfazione del direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, che ha commentato: “Questo premio alla dottoressa Tornesello è soltanto un’ulteriore conferma dell’elevata qualificazione della ricerca del Pascale oltre ad indicare il valore incrementale della nostra ricerca e della qualità delle cure che l’istituto è in grado di garantire”.