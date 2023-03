Sanità in Campania, è dramma. De Luca: “Tra qualche mese chiuderanno i pronto soccorso”

In Campania i pronto soccorso rischiano di chiudere già nei prossimi mesi. A lanciare l’allarme è ancora una volta il presidente Vincenzo De Luca, che a tal proposito aveva anche proposto di abolire il numero chiuso alla facoltà di Medicina. Il governatore è intervenuto nel corso di una conferenza stampa con l’Inps.

De Luca: in Campania rischiano di chiudere i pronto soccorso

La situazione della Sanità in Campania è drammatica vista la mancanza di medici e personale sanitario. La nostra regione ha meno medici di regioni come Emilia Romagna e veneto, pur avendo un numero di abitanti di gran lunga maggiore.

“Ho visto sui giornali questa mattina che anche il ministro della Salute dice finalmente che occorrerebbero 4 miliardi di euro per dare il respiro minimo alla sanità pubblica del nostro paese – le parole di De Luca riportate da Ansa – Siamo ormai il paese d’Europa che ha gli stanziamenti più bassi per la sanità pubblica”.

“È una situazione drammatica. A furia di ripetere questa considerazione, ho la sensazione che la gente si abitui anche alle situazioni drammatiche ma noi rischiamo davvero di non poter tenere aperti i pronto soccorso nei prossimi mesi. Allora dovremo combattere, e dovremo combattere due volte in una Regione come la Campania, perché nonostante il recupero che abbiamo ottenuto lo scorso anno rimaniamo la Regione che ha meno risorse nell’ambito del fondo sanitario nazionale e che ha 10-15.000 dipendenti in meno nella sanità pubblica rispetto alla media nazionale. Quindi veramente la situazione è pesante, dovremo combattere e creare un movimento di opinione per svegliare il Governo nazionale che mi pare estremamente distratto rispetto a due grandi servizi di civiltà, sanità pubblica e scuola pubblica”.

De Luca: “Abolire il numero chiuso a Medicina”

Il mese scorso il presidente della Campania si era invece espresso sul numero chiuso a Medicina: “Io sono per eliminare il numero chiuso alla facoltà di Medicina. È un assurdo: abbiamo tanti giovani del nostro Paese che vanno in università di altri Stati per frequentare e laurearsi in medicina. Non è possibile. È un’idiozia. È del tutto evidente che poi, senza il numero chiuso, dev’esserci una selezione più rigida soprattutto nei primi anni di corso. È chiaro che bisognerà aumentare gli investimenti per evitare congestioni nei corsi di laurea. Ma è una cosa che va fatta. Siamo arrivati al punto che tra sei mesi rischiamo di chiudere i pronto soccorso per carenza di personale. Non c’è il personale per organizzare i turni. Alla sanità campana mancano 15mila dipendenti”.