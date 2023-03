“L’Albergo dei Poveri rinascerà subito” queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in occasione della presentazione del progetto che interesserà la riqualifica di Palazzo Fuga. Comune di Napoli e Ministero della Cultura hanno unito le forze per la rinascita del Real Albergo dei Poveri. L’accordo, firmato dal sindaco Gaetano Manfredi e dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, prevede la trasformazione dell’edificio settecentesco in un centro culturale polifunzionale.

Albergo dei Poveri, 115milioni di euro per i lavori

“Sin da bambino ho sempre fantasticato sulle potenzialità di questo luogo e di questo edificio. Iniziamo a lavorare, a breve verranno bandite le gare d’appalto e poi mi impegnerò a trovare altre risorse affinché questo progetto possa rapidamente vedere luce. Riqualificando questo sito ridiamo impulso a tutta la zona” dichiara il ministro Sangiuliano in un video pubblicato dal comune napoletano.

Infatti, sono stati stanziati 115milioni di euro tramite il Piano nazionale investimenti complementari PNRR, affinché vengano adibita all’interno dell’edificio una seconda sede del Museo Archeologico di Napoli, della Biblioteca Nazionale e una scuola di specializzazione dell’Università di Napoli Federico II.

“Tutto l’iter approvativo dovrebbe concludersi nel mese di marzo. Ciò consentirà da aprile di affidare le procedure per la realizzazione dell’opera e concluderla entro la fine dell’anno. Garantiremo anche degli usi temporanei della struttura, cioè garantire l’apertura di aree dell’edificio al pubblico e al servizio di attività espositive, associative e innovative” afferma il sindaco Manfredi.