Un’ambulanza a sirene spiegate non per una vera emergenza, ma per trasportare dei personaggi di TikTok e portarli alla festa per l’inaugurazione di un negozio alla quale stava partecipando anche la Tik-Toker Rita De Crescenzo. Per consentire il passaggio del mezzo le auto hanno verosimilmente fatto spazio per lasciare via libera, non sapendo che fosse soltanto una trovata bizzarra e di pessimo gusto.

Napoli, dall’ambulanza a sirene spiegate scendo i tiktoker

Il filmato è stato pubblicato dal negozio che ha ospitato quei personaggi, ma rilanciato dal deputato Borrelli e dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. L’ambulanza non è un mezzo dell’Asl, ma di una ditta privata che evidentemente è stata contattata per la messa in scena. Si tratta ad ogni modo di un mezzo reale ed a prima vista idoneo a essere impiegato per delle reali emergenze sanitarie.



L’associazione ha così commentato l’episodio: “È INACCETTABILE che determinati soggetti partecipino ad una inaugurazione di un negozio utilizzando una ambulanza per giunta in sirena e lampeggianti. Se questo non è procurato allarme diteci voi cosa è! Ringraziamo Francesco Emilio Borrelli per aver condiviso il video. Chiediamo alle autorità di prendere seri provvedimenti penali contro queste persone che con questo video, oltre ad aver infranto la legge, hanno sminuito l’immagine di chi si adopera tutti i giorni per tutelare la salute altrui”.