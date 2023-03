Mare Fuori da record: disco d’oro per Origami all’alba, platino per la sigla in napoletano

Origami all’alba, la nuova canzone di Mare Fuori, è disco d’oro. Dopo essersi imposto tra le tendenze di Youtube, il brano di Matteo Paolillo, cantato da Clara Soccini, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento superando le 50 mila copie tra vendite, stream e download.

Origami all’alba è disco d’oro

“Torno da New ork con il mio primo disco d’oro nella valigia. Ancora una volta, grazie” – ha scritto sui social la cantante e attrice, che nella serie interpreta Giulia Crazy J, annunciando la grande notizia a tutti gli appassionati della fiction.

La canzone, a poche ore dall’uscita, ha raggiunto la Top 10 di Spotify. Il videoclip del brano interpretato da Matteo Paolillo (Edoardo Conte nella serie), con alcuni personaggi di Mare Fuori, ha registrato già 1,6 milioni di visualizzazioni.

Nella serie è Cardiotrap, insieme a Filippo ‘o chiattillo, ad ideare il brano che poi gli viene ingiustamente sottratto proprio da Giulia, su proposta di Valentina. Sarà la ragazza a registrare il pezzo, che diventerà di fatto suo, scatenando la reazione disperata di Cardiotrap.

La canzone parla di un amore finito, un addio definitivo, l’inizio di una separazione decisa per il bene di chi si ama. E’ qui che entra in gioco la metafora dell’alba che lascia spazio al tramonto. Ma parla anche di dolore e sofferenza, quella che si percepisce proprio dall’esibizione di Giulia Crazy J che mentre canta la canzone ripercorre le tragiche scene dell’incidente che l’ha condotta in carcere.

Intanto la celebre sigla che accompagna gli episodi fin dalla prima stagione, intitolata ‘O Mar For, si è aggiudicata il disco di platino. La canzone, sempre di Matteo Paolillo, è stata cantata dai ragazzi del cast anche sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Mare Fuori, dunque, si rivela sempre più anche un successo musicale: le canzoni della serie continuano a riscuotere successo tra il pubblico, diventando veri e propri tormentoni.