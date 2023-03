Si gira a Napoli il film di Cerlino, casting aperti a tutti. Tra sogni e camorra: di cosa parla

Si intitola Se vuoi vivere felice il film che segna l’esordio alla regia di Fortunato Cerlino, l’attore napoletano divenuto noto al grande pubblico per il ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra: per la sua nuova pellicola, dalla trama avvincente, sono aperti i casting per comparse e figurazioni speciali.

Se vuoi vivere felice, il film di Cerlino: casting e trama

La storia, tratta dall’omonimo romanzo di Cerlino, è ambientata nella Napoli degli anni Ottanta. Al centro della scena ci saranno le vicende di Fortunato, un bambino di Pianura, che vive in una piccola casa con i genitori, i tre fratelli e la nonna.

Pur essendo piccolo, trascorre la sua infanzia a stretto contatto con la criminalità, tra sparatorie e conti sospesi tra clan, ma non smette mai di sognare di trovarsi altrove, proiettato in un mondo dove tutto è possibile, trasformandosi di volta in volta con la mente in attore, cantante neomelodico e addirittura astronauta.

La serie sarà girata a Napoli, prodotta da Ventottodieci e Amego Film. La società incaricata per la scelta di comparse e altre figure, la Klab4 Film, ha ufficialmente comunicato l’apertura dei casting che si terranno sabato 1 aprile, dalle 11 alle 18, presso il celebre parco divertimenti Edenlandia, in viale Kennedy 76.

Nello specifico si cercano adulti per comparse e figurazioni speciali ma soprattutto bambini per veri e propri ruoli (maschi e femmine di età compresa tra gli 8 e i 15 anni). Può presentarsi chiunque, anche persone con nessuna o poca esperienza cinematografica.

Non si tratta di un vero e proprio provino, verranno scattate esclusivamente foto. I candidati scelti verranno poi ricontattati per girare le scene e saranno retribuiti regolarmente per il ruolo svolto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una e-mail a klab4film@gmail.com. Si raccomanda di non inviare fotografie personali ,dati personali e documenti.