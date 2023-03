È campana la miglior pasticciera del mondo: vince l’oro battendo India e Giappone

La Campania ancora una volta sul tetto del mondo con la vittoria di Ilaria Castellaneta al Pastry Queen 2023, il campionato mondiale che l’ha incoronata come miglior pasticciera che si è svolto a fine gennaio al Sigep di Rimini. Questa mattina la giovane vincitrice, originaria di Salerno, ha incontrato il sindaco Vincenzo Napoli.

Oro per la Campania al Pastry Queen: è Ilaria la miglior pasticciera del mondo

Ilaria, 32enne, ha conquistato il gradino più alto del podio battendo i rappresentanti di Giappone e India che si sono posizionati rispettivamente al secondo e terzo posto. In gara si sono sfidati anche concorrenti provenienti da India e Perù.

La pasticciera campana ha trionfato interpretando al meglio le prove del regolamento e ispirate al tema Il genio di Leonardo da Vinci: dessert al bicchiere con gelato al caffè espresso, dessert al piatto caldo e freddo al cioccolato e marron glacè, bon bon mignon a forma di anello gioiello al cioccolato, piccola scultura vassoio in cioccolato, torta realizzata con stampo ed un elaborato artistico in zucchero e pastigliaggio.

“Sollevare quella coppa è stato un grandissimo orgoglio per me e, mi auguro, anche per chi mi ha sostenuto in questo percorso, a partire dalla mia famiglia. Spero di avere omaggiato al meglio il genio di Leonardo e l’Italia. Questo premio lo dedico alla mia famiglia e in particolare a mio padre, che non c’è più. Spero che dall’alto abbia potuto festeggiare insieme a me” – queste le parole della campionessa subito dopo la vittoria.

“Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare la salernitana Ilaria Castellaneta, vincitrice del Pastry Queen 2023, campionato mondiale a cadenza biennale aperto alle pasticciere di tutto il mondo, svoltosi nella Dolce Arena Sigep di Rimini” – si legge nell’ultimo post diffuso sui social dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

“La giovane pastry chef, orgoglio per tutta la nostra città, ha battuto in finale i rappresentanti di Corea del Sud, India, Giappone e Perù, convincendo la giuria presieduta dal maestro Iginio Massari e dalla pastry queen in carica, Anabelle Lucantonio”.