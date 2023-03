Napoli, in arrivo una pioggia di soldi: 200 milioni tra stadio, premi e diritti tv

Calcio Napoli di De Laurentiis batte ogni record, anche fuori dal campo. Gli incassi del club partenopeo stanno infatti raggiungendo cifre mai viste prima, a partire da quelli al botteghino. Da inizio stagione sono 798.768 gli spettatori accorsi allo stadio Maradona: i guadagni derivanti sono stati di 35 milioni di euro, quasi il triplo rispetto alla scorsa stagione, quando nelle casse della società entrarono 12,1 milioni di euro.

Quanto frutta a De Laurentiis la cavalcata europea: i ricavi del Napoli

Grazie alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, arrivata dopo aver dominato il girone e strapazzato l‘Eintracht di Francoforte agli ottavi, il Napoli si è già accaparrato poco meno di 70 milioni: oltre ai quasi 16 iniziali ottenuti per la partecipazione alla competizione, gli azzurri ne hanno guadagnati 14 grazie alle 5 vittorie ottenuti sul campo, e più di 20 complessivi per i due passaggi turno. A questi vanno aggiunti i quasi 19 milioni derivati dal piazzamento nel ranking Uefa.

Diritti tv, quasi 80 milioni nelle tasche del club

Per quanto riguarda i diritti televisivi Uefa, bisognerà aspettare la fine del percorso azzurro per capire a quanto ammonterà la cifra (tra i 5 e i 10 milioni), mentre si aggirerà tra i 60 e i 70 milioni il guadagno derivante da quelli di Serie A.

I calciatori aspettano di conoscere il premio scudetto

A conti fatti, la cavalcata azzurra porterà su per giù 200 milioni nelle tasche del club, che proprio in questi giorni sta organizzando i tanto attesi (dai protagonisti) maxi-premi Scudetto. Secondo le prime indiscrezioni, Il patron azzurro non lesinerà nell’elargire bonus importanti ai ragazzi di Spalletti. E chi lo sa che a quello per il tricolore, non venga abbinato anche quello per l’altro grande obiettivo della stagione. Quella Champions League su cui nessuno avrebbe puntato ad inizio anno, ma che grazie all’incredibile spettacolo messo in campo da Di Lorenzo e compagni sta diventando un obiettivo concreto, oltre che un meraviglioso sogno.