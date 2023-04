È tutto pronto allo stadio ‘Maradona’ per il big match della 28esima giornata di serie A che vedrà impegnati il Calcio Napoli ed il Milan. Assente eccellente sarà Victor Osimhen, vittima in settimana di una lesione all’adduttore che lo terrà lontano dai campi di gioco per due settimane. Proprio ieri il nigeriano, in un’intervista rilasciata al Tg5, ha dichiarato di volerci essere a tutti i costi per la doppia sfida ai rossoneri in Champions League.

Intanto oggi pomeriggio è andata in scena la pacifica protesta del tifo organizzato, che si è riunito in Piazzale Tecchio ed ha manifestato il proprio dissenso nei confronti di Aurelio De Laurentiis e della politica dei prezzi attuata dalla società in particolare per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma al ‘Maradona’ il 18 aprile prossimo.

Luciano Spalletti si affiderà come previsto al Cholito Simeone dal 1′ per sostituire il capocannoniere della serie A. In panchina pronto a subentrare Raspadori nella ripresa. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka, Lozano, Raspadori. All. Luciano Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

L’arbitro della partita sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, mentre gli assistenti saranno Giallatini e Perrotti. Il quarto uomo sarà Doveri, in sala andranno VAR Di Paolo e La Penna.

Napoli-Milan, dove vedere la partita

La diretta di Napoli-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Milan sul canale 214 di Sky Sport.