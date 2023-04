La città di Napoli ben presto potrà contare su tre nuovi parchi completamente rinnovati: si tratta di quelli del Poggio ai Colli Aminei, dei Fratelli De Filippo a Ponticelli e di San Gennaro alla Sanità che saranno interessati da lavori di riqualificazione. La Giunta Comunale ne ha approvato i progetti esecutivi e gli interventi dovrebbero partire subito dopo l’estate.

A Napoli tre nuovi parchi rinnovati: via ai lavori

“Gli spazi verdi devono diventare una nuova agorà, un punto dove ci si incontra e anche dove ci si rilassa. Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi seguirà la fase che porterà al bando della gara e mi auguro che subito dopo l’estate possano cominciare le attività di recupero e riqualificazione sia del manto verde che delle strutture murarie” – ha spiegato l’assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

Sono previsti interventi per il rifacimento del verde, la realizzazione di aree dedicate ai ragazzi e allo sport, oltre a spazi per far passeggiare i cani. I lavori riguarderanno anche gli impianti di illuminazione, di irrigazione e videosorveglianza.

“Da un lato vogliamo riqualificare e recuperare quei parchi che sono soggetti ad approvazione dei progetti e dall’altro cerchiamo di individuare anche nuove aree che possano diventare una nuova dimensione della città napoletana” – ha concluso l’assessore.

Soltanto poche settimane fa un altro gioiello napoletano è stato restituito alla cittadinanza. Si tratta del Belvedere di San Martino al Vomero, tornato a splendere grazie ad un programma di recupero che ha visto il lavoro sinergico degli uffici tecnici del Comune con quelli della V Municipalità.

Oltre ad un lavoro di recupero e pulizia, la balaustra è stata interamente coperta con una speciale vernice protettiva. Sono stati, inoltre, rimossi tutti i graffiti che “sporcavano” le mura. Visitatori e turisti potranno, così, godere del panorama mozzafiato, fermandosi in un’area che ormai non appare più degradata come un tempo ma che necessita di ulteriori interventi di restauro.