Laura Pausini pazza della colomba napoletana: “É tra le cose più buone del mondo”

Laura Pausini, cantautrice di fama internazionale, originaria di Faenza, non ha potuto fare a meno di elogiare pubblicamente la qualità e la bontà della colomba napoletana. Attraverso i social, infatti, ha voluto ringraziare il pasticciere napoletano Francesco Di Rosa per averla omaggiata con il delizioso dolce pasquale durante la sua visita a Napoli.

Laura Pausini pazza della colomba napoletana: “É pazzesca”

La cantante qualche giorno fa è giunta presso gli studi di Radio Marte a Napoli, nel corso di una visita promozionale. Il popolo partenopeo ha accolto la diva calorosamente, inondandola di complimenti, messaggi e regali. Tra gli ammiratori presenti in radio anche il pasticciere Francesco Di Rosa, nato e cresciuto nella provincia di Napoli dove porta avanti la sua consolidata attività, considerata una vera e propria istituzione del dolce in città.

Oltre a strapparle un selfie, Francesco ha regalato alla Pausini una colomba artigianale appena sfornata che ha lasciato letteralmente senza parole l’artista. Poco dopo l’incontro, infatti, Laura Pausini ha postato, sul suo profilo Instagram, una sincera ed appassionata dedica per il pasticciere napoletano, complimentandosi e ringraziandolo dell’apprezzato dono.

“É veramente pazzesca. Non voglio fare pubblicità, non mi stanno pagando. Questo signore mi ha regalato questa colomba. Guardate come è morbida. Poi ci metti sopra la crema gianduia fatta da lui. É pazzesco. E’ una delle cose più buone del mondo. Ringraziamo tantissimo il signor Di Rosa. Buonissima, grazie per questo regalo, anche da mio marito” – dice la Pausini mostrando la colomba ai suoi followers.

La Pausini elogia la morbidezza del prodotto, inizia a seguire il profilo della pasticceria e, attraverso un veloce scambio di messaggi, strappa promesse di spedizioni periodiche e visite private negli store. La tradizione gastronomica partenopea, apprezzata in tutto il mondo, ha fatto breccia anche nel cuore e nei palati emiliano-romagnoli di casa Pausini.