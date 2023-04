Moglie di Mario Merola in ospedale, il figlio: “Ora posso dirvelo. Ringrazio Dio e papà”

Ore di apprensione a Napoli per Rosa Serrapiglia, moglie di Mario Merola, che si trova in ospedale. La donna si sarebbe, infatti, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stato il figlio, Francesco Merola.

Napoli, moglie di Mario Merola in ospedale

La donna, di 83 anni, avrebbe subito un complesso intervento ma, stando a quanto si apprende, sarebbe in fase di ripresa. Una notizia che ha scatenato preoccupazione tra i cittadini napoletani che si sono uniti in preghiera per la signora Rosa.

“Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e i messaggi da tutti voi per mia madre. Grazie a tutti. Ora posso dirvelo, va molto meglio ringraziando Dio, mio padre e tutti i medici. Spero presto di fare un video-messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito. Torna, ‘sta casa aspetta a te“ – è il post diffuso dal figlio Francesco sui social.

In tanti hanno inondato il post di commenti rivolti alla donna, augurando alla famiglia Merola di poter presto gioire del suo rientro in casa. In molti ricordano anche il suo compianto Mario che proprio domani, 6 aprile, avrebbe compiuto gli anni.

Nella stessa giornata la coppia avrebbe celebrato anche l’anniversario di matrimonio. Il giovane Merola, infatti, con gli incassi delle sue prime esibizioni canore riuscì a sposare Rosa il 6 aprile del 1964, nel giorno del suo 30esimo compleanno, dopo ben 13 anni di fidanzamento. Dalla loro unione sono nati poi i tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco.