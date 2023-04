Il grande cuore di Napoli, è Giovedì Santo per tutti: zuppa di cozze gratis ai bisognosi

Anche quest’anno il Giovedì Santo a Napoli si trascorre all’insegna della solidarietà con la tradizionale zuppa di cozze offerta ai più bisognosi che potranno gustare il tipico piatto della Settimana Santa in maniera del tutto gratis. L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli assessori al Commercio e al Welfare, Teresa Armato e Luca Trapanese, insieme al presidente del CAAN Carmine Giordano, e si svolgerà presso il Centro Prima Accoglienza di via De Blasiis.

Giovedì Santo a Napoli, zuppa di cozze gratis per i bisognosi

Dopo l’emozionante esperienza dello scorso anno, torna dunque la Zuppa di Cozze solidale per gli ospiti dell’ex dormitorio pubblico di Napoli. Dal CAAN, il più grande Centro agroalimentare del Sud Italia, grazie alla generosità degli operatori del settore ittico ed alla collaborazione della Cooperativa Napoli Libera, è partito un carico di oltre un quintale di prodotti, tra cozze, vongole, gamberoni e polpi, ma anche freselle ed olio piccante.

Sarà imbandita una tavola dove siederanno circa 80 persone senza dimora, ospiti della struttura, alle quali sarà servita la specialità della tradizione partenopea, sapientemente preparata dai docenti e dagli allievi dell’Istituto professionale per l’Enogastronomia Antonio Esposito Ferraioli di Napoli.

LEGGI ANCHE

‘A zuppa ‘e cozzeche: la vera ricetta napoletana

Gli ospiti saranno accolti dal sindaco Gaetano Manfredi, gli assessori Luca Trapanese e Teresa Armato, insieme ai dirigenti dei Servizi e del CPA, il presidente del CAAN Carmine Giordano con i consiglieri Melania Barberis e Salvatore Velotto, la preside dell’Istituto Ferraioli Rita Pagano, il presidente CNL Stefano Luciano.

“Ogni giorno dobbiamo onorare la fortuna di avere una casa e una famiglia con cui condividere i giorni di festa e ricordarci che non è così per tutti, per molti, troppi nostri concittadini . Occasioni come questa ci consentono di creare semplici momenti di festa anche per chi vive un periodo di difficoltà” – dichiara l’assessore Trapanese.

“Ringrazio vivamente il CAAN che ha contribuito con slancio ed entusiasmo a questa nuova iniziativa di solidarietà” – continua l’assessore Armato. Segue il commento del presidente del CAAN, Giordano, che sottolinea: “Il giovedì santo, per il nostro mercato ittico, è in assoluto la giornata di massima affluenza di acquirenti ma i nostri operatori non si tirano mai indietro di fronte alla richiesta di fare beneficenza. La loro immensa generosità è indubbiamente il segreto di questo progetto, ormai giunto alla quarta edizione, che ci regala ogni volta forti emozioni”.