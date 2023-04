Chi è Jun: il coreano che canta in napoletano su TikTok è arrivato a Napoli

Quella tra Jun e Mario Mario è la storia di una surreale amicizia nata su TikTok, culminata con l’arrivo a Napoli il 4 aprile del ragazzo coreano. Jun è un giovane coreano innamorato dell’Italia, Mario Mario è il nome scelto da un content creator istrionicamente partenopeo. L’algoritmo del popolare social li mette in contatto: il resto è storia di questi giorni, con il ragazzo orientale in giro per Napoli a cantare (in un napoletano quasi perfetto) i più famosi brani neomelodici.

Jun e Mario Mario, il coreano che canta i neomelodici a Napoli grazie a una raccolta fondi sul web

Com’è cominciata la storia? Merito di TikTok, dove uno dei trend più in voga del momento è quello di farsi suggerire da altri utenti delle canzoni da cantare in live, ovvero le trasmissioni dal vivo che avvengono sulla piattaforma. Jun trasmette dalla Corea del Sud, i suoi streaming sono ricchi di filtri e colori pastello che lo fanno assomigliare ad un manga.

Non capisce una parola di italiano, si aiuta con i traduttori on line che ripetono con voce metallica, nella nostra lingua, ciò che lui scrive in coreano. Adora l’Italia e la musica del nostro paese e gli utenti cominciano a suggerire brani di musica italiana. Poi le prime live in coppia con Mario Mario, tiktoker campano. Non conosce il coreano, e nemmeno l’inglese. Il pubblico di quest’ultimo, principalmente partenopeo, comincia a suggerire a Jun i brani più famosi della scena neomelodica. Poi i pezzi trash del momento e gli evergreen di Gigione. E Jun li canta in un napoletano sorprendentemente preciso, tanto da diventare un idolo per i follower.

Il tiktoker coreano canta un napoletano perfetto. Mario Mario lancia la raccolta fondi: Jun diventa “Giuanne”

Si moltiplicano così i siparietti divertenti con Mario Mario, che lo “napoletanizza” chiamandolo “Giuanne” e dando vita ad una vera amicizia virtuale. Fino all’idea di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare al nuovo amico coreano un viaggio per visitare l’Italia. E così, miracoli del web, Jun è a Napoli in compagnia di Mario Mario dal 4 aprile e ci resterà per 8 giorni: i due stanno documentando questo surreale incontro tra due universi differenti sui loro canali social. E i numeri sono da capogiro, se si pensa che le ultime live hanno sfiorato i 150 mila spettatori.

In questi primi giorni, Mario Mario sta facendo scoprire a Jun soprattutto le bellezze culinarie della nostra regione. Il profilo del coreano si è infatti riempito di tavole imbandite e fritto napoletano: Mario Mario promette in live ai suoi follower che punta a fargli mettere su diversi chili, in questo soggiorno napoletano: “E’ troppe sicche !”, ripete spesso nelle sue trasmissioni.

Jun apprezza la cucina napoletana. Probabilmente incontrerà Tananai

Il viaggio di Jun e Mario Mario sembra essere diventato il trend topic della settimana pasquale: gli utenti di TikTok sono attaccati alle live dei due singolari personaggi che cantano neomelodico in macchina con il Vesuvio sullo sfondo, come se fosse una serie TV. Da un’indiscrezione delle ultime ore, sembrerebbe che il cantante Tananai abbia scritto a Jun per incontrarlo: il coreano si era, infatti, esibito in un’interpretazione del suo successo sanremese “Tango“. Insomma, pare che la saga riserverà ancora inaspettate sorprese nei prossimi giorni agli utenti di TikTok.