Il grande cuore della pizzeria napoletana, ogni settimana pizze gratis ai bimbi di una casa famiglia

Pizze gratis ai bimbi di una casa famiglia. E’ il bellissimo gesto di solidarietà di una pizzeria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

Pizze gratis ai bimbi di una casa famiglia

Ogni settimana, da tre anni circa, i titolari inviano le pizze gratis per i piccoli ospiti di una casa famiglia di Casavatore. Una bellissima iniziativa che è stata raccontata al deputato Francesco Emilio Borrelli e pubblicata sui social. Un post che è diventato subito virale e che ha scatenato migliaia di commenti, tutti di lode per il titolare del locale.

“Borrelli non potevo fare a meno di mandarle questo messaggio. Sono un cliente di questa pizzeria, Nonna Ma’ di Frattamaggiore. Durante l’attesa per le pizze, non ho potuto fare a meno di assistere ad un nobile gesto: la pizzeria in questione regala ogni settimana le pizze a dei bambini poco fortunati di una casa famiglia di Casavatore. Parlando poi con il titolare , mi raccontava che lo fa da circa 3 anni. Queste persone devono essere premiate, un gesto cosi nobile va riconosciuto, perché non viene fatto solo in ricorrenze”, ha pubblicato Borrelli su Facebook.

I messaggi su Facebook

“Sei un grande, il signore ti benedica“, scrive un utente. “Persone come te mi fanno ancora ben sperare per questa umanità“, scrive un altro. “Leggere tutti questi commenti mi ha emozionato tantissimo… spero sia da esempio per tutti essere buoni con il prossimo …grazie di cuore a tutti voi e serena Pasqua“, ha risposto il titolare ai tanti messaggi di stima al post.