Scudetto, Napoli è tutta azzurra: i monumenti si illuminano con i colori della squadra

Alcuni monumenti simbolo di Napoli si illumineranno di azzurro per omaggiare i successi della squadra azzurra e sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per l’agognato scudetto in modo sano e suggestivo. Si tratta dell’iniziativa M’illumino d’azzurro voluta fortemente dal sindaco Gaetano Manfredi.

I monumenti di Napoli si illuminano di azzurro: dalla fontana al castello

Si parte questa sera, 11 aprile, a partire dalle ore 18:30, con la Fontana del Nettuno , in piazza Municipio, e la facciata di Castel dell’Ovo che si tingeranno di blu, riprendendo i colori del calcio Napoli, in vista del traguardo scudetto che sembra sempre più vicino.

Nelle prossime settimane altri importanti siti partenopei saranno coinvolti nell’iniziativa, anche in collaborazione con altre istituzioni e alcune strutture alberghiere che intendono aderire all’iniziativa. M’illumino d’azzurro è stata lanciata con l’obiettivo di consentire alla cittadinanza di godere di una città addobbata a festa, senza necessariamente imbrattare monumenti e spazi pubblici.

La città è ormai invasa di festoni e bandiere dal centro alle periferie. Ai Quartieri Spagnoli è possibile perdersi in una vera e propria oasi azzurra, tra sagome dei calciatori, largo Maradona e il grande Vesuvio di cartapesta pronto ad “eruttare” una scia di fumo bianca e azzurra.

Piazze e stradine che sono diventate vere e proprie attrazioni turistiche: soltanto nel fine settimana di Pasqua, una folla oceanica ha letteralmente preso d’assalto la zona del murales che omaggia il Pibe de Oro. Il sogno scudetto continua, dunque, ad animare anche il resto del mondo. Non è un caso che alcune grandi metropoli, come New York e Parigi, si stanno già attrezzando per dare il via ai festeggiamenti in occasione del grande giorno.