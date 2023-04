Aurelio De Laurentiis al tavolo con gli Ultras del Calcio Napoli. Si intravedono schiarite tra le nubi che hanno coperto lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ nelle ultime gare interne. Il presidente del club azzurro sabato mattina incontrerà assieme al Prefetto Claudio Palomba ed al Sindaco Gaetano Manfredi, alcuni esponenti dei gruppi organizzati, per trovare una soluzione in vista delle prossime, decisive partite di campionato, e porre le basi per la prossima stagione.

De Laurentiis incontra gli Ultras, schiarite all’orizzonte

Si stipulerà un vero e proprio trattato di pace, dunque, con entrambe le parti che sembrano pronte a deporre le armi per sostenere la squadra in un momento tanto storico quanto delicato della stagione. Nessuno sconto a violenti e facinorosi, ma regole che consentano agli Ultras di poter tifare con megafoni, striscioni e quant’altro garantendo la sicurezza di tutto lo stadio.

È stato il Ministro Piantedosi a chiedere fortemente l’incontro, durante la tavola rotonda tenutasi ieri al Viminale. Aurelio De Laurentiis ha affrontato i due temi caldi che tengono banco in casa Napoli: la festa Scudetto e la questione Ultras.

Festa Scudetto, confermata la data: si farà il 4 giugno

Per quanto riguarda la festa Scudetto, la data indicata rimane quella del 4 giugno, al termine del campionato. Scelte anche le piazze principali in cui strutturare i palchi: piazza Plebiscito, piazza Ciro Esposito a Scampia, piazza Mercato al centro e l’ex base Nato di Bagnoli. C’è grande apprensione per quanto riguarda l’ordine pubblico: si cercano soluzioni per evitare che la gente utilizzi mezzi propri per spostarsi in città, per questo verranno anche potenziate le corse di metropolitane ed autobus.

Più intricata la questione tifo allo Stadio Diego Armando Maradona: l’idea è quella di stipulare un vero e proprio protocollo in collaborazione con gli Ultras stessi, che consenta ai supporters di introdurre materiale sicuro e legale all’interno dello stadio, ed a steward e forze dell’ordine di gestire senza problemi l’ordine pubblico durante le partite casalinghe.

Che si stia muovendo qualcosa è evidenziato anche dal fatto che i gruppi organizzati hanno fatto regolare richiesta alla società per introdurre sabato alle ore 18 in occasione di Napoli-Verona, tutto il materiale utile a sostenere la squadra. Una mano tesa che sicuramente aiuterà a ritrovare il sereno in vista della storica partita di martedì sera contro il Milan allo Stadio Maradona, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League.