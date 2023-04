Ci abbiamo messo un po’ per decretare i migliori casino online per categoria. Infatti, come sempre accade, preferiamo lasciare spazio ai fatti, accantonando le parole.

Abbiamo eletto Jackpot City Casino come miglior casinò. La generosa offerta di benvenuto, unita a un requisito piuttosto semplice, lo rende perfetto per chi cerca qualcosa di nuovo.

Questo però non è tutto, in quanto siamo andati a fondo nella tana del bianconiglio.

Sei curioso di sapere quali sono gli altri casinò che occupano la vetta della classifica?

Andiamo a vederli insieme.

Migliori Casino Online per Categoria in Italia

1. Jackpot City Casinò – Migliore casinò online in Italia in assoluto

Pro

Solido programma club VIP

Accetta depositi e prelievi con PostePay

600 € di bonus per i nuovi giocatori

Sezione immensa dedicata a sport virtuali

Basso requisito di giocata

Contro

Le quote sportive non spiccano

Alcune slot sono un po’ vecchiotte

Di proprietà del gruppo GM Gaming Limited, Jackpot City è sicuramente un casinò con tanto da offrire ai nuovi e vecchi giocatori. Entrando nel sito i giocatori possono subito apprezzare una selezione di giochi vastissima, unita a un layout moderno e senza una pecca.

Inoltre, nella pagina principale di questo casino online, vengono evidenziati eventi e tornei a cui le persone possono partecipare per accaparrarsi vincite extra.

Selezione Giochi: 4,8/5,0

La lista di giochi di Jackpot City è buona, ma non sorprende. I suoi giochi accessibili in tempo reale, infatti, sono gli stessi che possono essere trovati sulla maggior parte dei top casinò online.

Nessuna lode, ma non per questo una nota negativa. Dopotutto, troviamo tante slot online creati da Pragmatic Play, Play n’ Go, e Netent nel palinsesto del casino.

Bonus di Benvenuto: 4,8/5,0

Le promozioni per i nuovi iscritti sono il punto di forza di questo casinò online. Ci sono infatti diverse offerte di benvenuto. Partiamo dal suo bonus per i nuovi giocatori, composto dal 100% fino a 600 € con un requisito di giocata basso di 35x.

Questa promozione è poi contornata da numerose offerte cashback e premi settimanali, come un bonus sul deposito del 30% fino a 200 € dal Lunedì al Mercoledì.

Casino Online su Telefono: 4,7/5,0

L’esperienza di gioco sul telefono di Jackpot City Casinò non è male.

Il sito si adatta bene al piccolo schermo e, nonostante alcune sezioni del sito siano un po’ complicate da navigare, come quella delle scommesse sportive, un 4,3 è tutto meritato.

Metodi di Pagamento: 4,8/5,0

La selezione dei metodi di pagamento è buona e ricopre i metodi più comuni tra i giocatori italiani come PayPal, Neteller, Skrill, PaySafeCard e Postepay, in tutte le sue varianti. Ovviamente, tutte le carte Maestro, Visa e Mastercard non possono mancare, includendo le carte Revolut e Verse, diventate molto popolari nell’ultimo periodo.

Valutazione finale: 4,8/5

Gioca subito con fino a 600 € di bonus a Jackpot City

2. LeoVegas Casinò – Migliore casinò online con licenza AAMS per casinò dal vivo

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzi presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Pro

Primo sito italiano per casinò live

Brand moderno e accattivante

Grande varietà di slot online

Sezione dedicata ai video poker

Puoi ricaricare con carte PostePay

225 giri gratis per i nuovi giocatori italiani

Sezione sullo sport

Contro

Grafica un po’ datata

Uno dei primi casinò online in Italia, LeoVegas, è riuscito a raggiungere la prima posizione per la sua sezione di casinò dal vivo.

Questa, infatti, è suddivisa in due sezioni: quella classica di giochi dal vivo, con i giochi di Evolution Gaming, e quella dei game shows, una bella novità nel panorama italiano, molto di moda nell’ultimo periodo.

Selezione Giochi: 4,7/5,0

Come abbiamo sottolineato, il punto forte di LeoVegas sono senza ombra di dubbio i giochi dal vivo e i game show.

Queste sezioni sono veramente ampie, con una selezione di giochi di tutto rispetto. Offre anche una sezione dedicata alle scommesse sportive, molto amata dai giocatori Italiani.

Per chi ama le slot online vediamo una grande varietà, soprattutto le slot Megaways ed altre slot con jackpot. Con più di 1000 slot in totale non si corre il rischio di annoiarsi.

Bonus di Benvenuto: 4,6/5,0

Il bonus di LeoVegas è molto competitivo se lo paragoniamo ad alcune promozioni dei migliori casino online elencati in questa pagina.

Insomma, un bonus fino a 1000 € e 225 giri gratis per il casinò sono un bell’incentivo per iniziare a giocare, non è vero?

Esiste anche un bonus dedicato ai tornei di slot settimanali che viene dato automaticamente e su base settimanale ai giocatori del sito. Al di là dei tornei offre anche una grande selezione di bonus ricarica per le slot e il casino live fino a 150 €.

Casino Online su Telefono: 4,6/5,0

LeoVegas offre una app completamente ottimizzata per il gioco su telefono.

L’esperienza di gioco sul piccolo schermo è piuttosto schietta, diretta, senza troppe sorprese, ma comunque buona. Non ci sentiamo pertanto di dare più di 4,6 a LeoVegas per il suo sito in versione mobile.

Metodi di Pagamento: 4,9/5,0

La selezione di metodi per depositare e prelevare su LeoVegas è piuttosto buona e include le carte di credito e debito, insieme a una manciata di portafogli online, che includono ApplePay, PaySafeCard, Klarna, PayPal, e Skrill.

Secondo noi, la vera comodità, è giocare usando le carte PostePay, accettate in ognuna delle sue varianti.

Valutazione finale: 4,7/5

Passa al miglior casinò live con 1000 euro e 225 giri gratis su LeoVegas Casino.

3. Casino.com – Il miglior casinò online italiano per slot machine

Pro

Forte gruppo alle spalle

Buona assistenza clienti

Slot machine di Microgaming

Ottimo casinò live

Slot machine megaways

Oltre 10 anni nel mercato

Contro

Non ci sono lotterie

Sezione di video poker un po’ scarna

Non serve soffermarsi molto sul motivo per cui Casino.com è stato votato come miglior casino per numero di slot. La sua selezione di macchinette è immensa, con giochi prodotti da Microgaming, Playtech, Microgaming, Netent, Play’n GO e tanto altri.

Secondo il sito, il numero totale di giochi presenti sul sito arriverebbe a circa 450; un numero di tutto rispetto.

Selezione Giochi: 4,8/5,0

Il miglior casinò per slot non può che avere una selezione di slot machine da rockstar. Questo è il caso di Casino.com, con un numero generale di giochi che sfiora i 450, secondo le sue ultime stime.

Al di là delle slot offre una grande varietà di blackjack online, roulette, video poker, e baccarat.

Insomma, stai cercando un gioco? Probabilmente su Casino.com lo troverai.

Bonus di Benvenuto: 4,6/5,0

Dobbiamo dirlo: il bonus di benvenuto si poteva fare meglio.

Casino.com offre “solo” 500 € di bonus sul deposito, però quello che ci piace di più e il suo bonus senza deposito: 10€ di bonus alla verifica di un tuo documento – soldi gratis, il grande punto di forza di questo casinò online AAMS.

Ci sarebbe piaciuto vedere più giri gratis o cashback per dare più di 4,6, ma Casino.com è uno di quei casinò online che sa ripagare i giocatori con la qualità del proprio palinsesto di giochi.

Casino Online su Telefono: 4,6/5,0

Abbiamo scaricato l’applicazione di Casino.com per telefoni iOS e Android.

Queste non sono per niente male e ricordano in tutto e per tutto il sito in versione desktop. Inoltre, essendo applicazioni e non versioni web del sito, offrono una velocità senza precedenti, contribuendo ad una fluidità di gioco unica.

Metodi di Pagamento: 4,4/5,0

Casino.com offre i classici metodi di pagamento dei casinò Italiani, come carte Visa, Maestro e Mastercard, portafogli online come Skrill, Neteller e PayPal, oltre a trasferimenti bancari e carte PaySafeCard, acquistabili dal tabaccaio.

Insomma, vuoi giocare su Casino.com? Sicuramente esiste un metodo di pagamento che fa al caso tuo.

Valutazione finale: 4,6/5

Sfoglia oltre 450 giochi con 500 euro di bonus su Casino.com

4. William Hill Casinò – Il miglior casinò online per le scommesse sportive in Italia

Pro

Storica piattaforma di gioco

Giochi in modalità demo

Game shows dal vivo

Bella sezione di slot con jackpot

Qualunque tipo di roulette possibile

Giochi di Greentube e Aristocrat

Contro

Bonus poco competitivo

Brand un poco datato

William Hill Casinò è un sito pensato per le scommesse sportive, per questo lo abbiamo eletto come miglior casinò online AAMS per scommesse.

Il suo palinsesto sportivo è veramente immenso, con offerte che vanno dai classici sport, alle scommesse sulla politica, il mondo dello spettacolo e il mondo degli eSports.

Selezione Giochi: 4,0/5,0

La selezione di giochi di William Hill è nella media rispetto agli altri casino online. Quello che piace di questo sito però è il menu di slot jackpot e la sua selezione di scommesse sportive, molto ampia e adatta a veri intenditori.

Inoltre, per chi gioca alla roulette abbiamo visto una grande offerta: Quantum Roulette, Roulette Italiana, Speed Roulette, Football Roulette, Millionaire Roulette, ed altri ancora.

Bonus di Benvenuto: 4,3/5,0

La sezione di bonus di William Hill è ben composta e copre una serie di sezioni giocabili nel sito. L’offerta di benvenuto principale è composta da un bonus del valore massimo di 1000 €, con 200 free spin alla verifica e 20 € in game bonus subito.

Vengono inoltre lanciate promozioni e premi su base settimanale.

Casino Online su Telefono: 4,4/5,0

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal gioco su smartphone con William Hill. Nonostante sia un po’ scomodo usare un’applicazione per casinò online e una per le scommesse, queste sono davvero ottime e disponibili per iOS e Android.

L’esperienza di questo operatore di gioco si vede tutta dal modo in cui il sito è organizzato per giocare sul piccolo schermo.

Metodi di Pagamento: 4,6/5,0

La cosa interessante per i giocatori che sono un po’ allergici ai pagamenti su internet poco affidabili, è che William Hill offre la possibilità di ricaricare il proprio conto con i metodi di pagamento più classici: PostePay, Visa, Mastercard, PayPal, Neteller, Skrill e PaySafeCard.

Valutazione finale: 4,4/5

Scopri William Hill e gioca al casinò online con 220 giri gratis alla verifica

5. Gioco Digitale Casinò – Il miglior casinò online su dispositivi mobili

Pro

50 Giri Gratis su Starburst

Offre le slot a tema Gallina

Bella sezione di quick games

Buona assistenza clienti

Registrazione rapida

Contro

Pochi crash games come Aviator

Bonus un po’ scarso

Navigando nel sito di Gioco Digitale Casinò, anche da computer, ci si accorge subito che questo sito di gioco è stato pensato per il telefono. Ha un aspetto ordinato, semplice, rendendolo perfetto per il gioco sul piccolo schermo.

Il suo piatto forte sono ovviamente i giochi di slot, vero fiore all’occhiello di questo casinò online AAMS. Per questo motivo, Gioco Digitale, è stato eletto come miglior casino online per smartphone.

Selezione Giochi: 4,4/5,0

La selezione di giochi di Gioco Digitale è buona e risalta soprattutto nella versione per telefono, dove la lista di giochi è realmente senza fine tra cui: vincita istantanea, jackpots, giochi esclusivi, slot Megaways, bingo, e scommesse.

Questi, inoltre, sono tutti ottimizzati per telefono, garantendo un’ottima giocabilità sul piccolo schermo. Che dire? Promosso a pieni voti.

Bonus di Benvenuto: 4,8/5,0

La promozione per i nuovi giocatori di questo casinò online non spicca, dato il valore massimo del bonus di 500. Detto questo, offre una manciata di 300 giri gratis offerti sulle slot esclusive più 50 free spin su Book of Ra Deluxe – ottimi per chi ama le slot machine online.

Il requisito di giocata del bonus di Gioco Digitale è 35 volte, ovvero un valore in linea con quello dei diversi casinò online con licenza aams in questa pagina.

Casino Online su Telefono: 4,5/5,0

Come mai abbiamo eletto Gioco Digitale come miglior casinò online in Italia su smartphone? Semplice, perché questo casinò online offre un’esperienza di gioco su telefono assolutamente unica.

Il sito è veloce, con una grafica pensata al piccolo schermo e tutte le sezioni a portata di clic. Insomma, non possiamo esimerci dal suggerire questo operatore per chi gioca prevalentemente da telefono.

Metodi di Pagamento: 4,3/5,0

Coloro che usano le carte ricaricabili o portafogli online possono dormire sonni sereni, in quanto Gioco Digitale Casinò accetta questi metodi di pagamento: PostePay, Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, e altri ancora.

Ce ne sono tanti e potrai ricaricare il tuo conto gioco con qualsiasi metodo di pagamento disponibile in Italia, o quasi. Pienamente approvato!

Valutazione finale: 4,3/5

Ricevi 500€ di bonus e 300 free spin su Gioco Digitale Casinò

Metodo di Valutazione dei Top Siti Casinò Online in Italia

Su una cosa puoi stare certo: non scegliamo i migliori casino online sicuri a caso. Seguiamo dei criteri di valutazione ben precisi, mettendo ogni operatore di gioco sullo stesso livello.

Facciamo questo per offrire un parere trasparente e opinioni che possano realmente aiutare, senza alcun interesse nascosto. Ecco cosa teniamo in considerazione:

Selezione giochi

La varietà dei giochi è un qualcosa che analizziamo molto da vicino. Un casinò online non deve mai stancare il giocatore. Come? Aggiornando frequentemente il proprio palinsesto di giochi da tavolo e non, assicurandosi di pubblicare le ultime novità prontamente.

Bonus di benvenuto

Tra gli elementi di valutazione non può mancare la singola caratteristica che incide di più nella scelta di un casinò online su cui giocare, il bonus di benvenuto. Per te abbiamo scelto solo le promozioni più ricche e senza vincoli nascosti che le rendono difficili da riscattare.

Gioco su telefono

Giocare ai casinò online sicuri con licenza aams dal proprio smartphone è ormai una tendenza sempre più diffusa anche tra i giocatori italiani. Per questo motivo ci siamo assicurati di provare l’esperienza mobile su ogni sito di cui proponiamo la recensione, che si tratti di un’app o del sito in versione mobile.

Metodi di pagamento

Per concludere, un altro argomento che sta molto a cuore ai giocatori italiani sono i metodi che è possibile usare per depositare e prelevare denaro dal casinò online, con particolare attenzione alla sicurezza.

Nella nostra valutazione di questa categoria abbiamo dato importanza alla varietà di metodi, alla velocità di elaborazione delle transazioni e alla affidabilità.

Perché Jackpot City è il miglior casinò online italiano?

Jackpot City Casino è stato eletto come miglior casino online per bonus di benvenuto per alcune solide motivazioni.

Innanzitutto, ha un bonus di benvenuto decisamente appetibile, ovvero 600 € bonus per i nuovi giocatori, oltre al 30% di bonus sul deposito da Lunedì a Venerdì.

Gli altri casinò online italiani che abbiamo eletto migliori per altre categorie, non hanno saputo tenere testa ad una offerta di benvenuto così ben strutturata.

In ogni pagina relativa ai bonus, i giochi e il loro contributo sono spiegati in maniera ordinata, fornendo istruzioni sul come convertire e prelevare ogni bonus casinò.

Insomma, Jackpot City ha dimostrato di voler mettere il giocatore al primo posto, regalando dei bonus chiari da capire e semplici da giocare, anche per chi è nuovo nel mondo dei casino online sicuri.

Perché Dovrei Giocare nei Migliori Casinò in Italia?

Giocare nei migliori casinò online italiani che consigliamo, ti darà alcuni vantaggi concreti. In primo luogo, ti assicurerà di non perdere il tuo denaro in siti di gioco poco affidabili o che non pagano le vincite.

In secondo luogo, grazie ai nostri suggerimenti, potrai andare a colpo sicuro e risparmiare ore di ricerca per trovare il casinò online giusto per te.

Ricorda che non accettiamo compromessi sulla qualità dei casino online, ed etichettiamo come “migliori” solo quei casinò online con licenza aams che valgono davvero la pena.

Domande e risposte sui migliori siti di gioco d’azzardo italiani

Qual è il miglior sito di casino online in Italia?

Secondo le nostre ricerche e test, Jackpot City Casinò è il miglior casinò online per bonus di benvenuto, William Hill casino è il migliore per scommesse sportive, Casino.com il migliore per numero di slot, LeoVegas il migliore casino per giochi dal vivo, e Gioco Digitale il migliore per giocare su smartphone.

Quale casinò online in Italia paga di più?

Non è facile rispondere a questa domanda. Come mai? Semplice, i giochi cambiano con il tempo. Ogni gioco del casinò online, infatti, ha una percentuale di vincita fissa.

Queste, sommate e unite al numero di persone che giocano ogni singolo gioco su base mensile, contribuiscono a creare il valore RTP medio del casinò online. Parliamo però di un dato che cambia su base mensile, se non giornaliera.

Quali sono i casinò online sicuri?

Parlando della sicurezza, in tutti i suoi aspetti, pensiamo che Jackpot City, LeoVegas e Casino.com siano i casinò online più sicuri.

Questo è dovuto al numero di anni trascorsi dal loro lancio, l’elevata sicurezza e crittografia che adottano e le poche lamentele da parte dei giocatori che si trovano in rete.

Confronto dei nostri 5 migliori casinò online italiani

Jackpot City Casino: Abbiamo eletto Jackpot City Casino come miglior casino per la sua offerta bonus. Trasparenza e un pacchetto bonus di tutto rispetto fino a 600 € hanno contribuito a renderlo quello che è.

LeoVegas Casinò: Provato il casino online dal vivo di LeoVegas, non vorrai provare altro, soprattutto per i suoi game show. Parliamo di una nuova esperienza di gioco dal vivo, sfruttabile sia da PC che da telefono. Offre un bonus di benvenuto fino a 1000 € più 200 giri gratis.

Casino.com: La sua selezione di oltre 450 giochi di slot ha reso Casino.com la nostra prima scelta per slot machine. Insomma, una meta da non perdere per chi ama questi giochi. Offre un bonus di benvenuto fino a 500 € più 10 € alla verifica di un documento.

William Hill Casinò: Un sito nato per le scommesse non poteva che essere votato come miglior casino per scommesse sportive. Sicuramente un traguardo meritato per questo colosso del gioco. Offre un bonus di benvenuto fino a 1000 € più 200 free spin alla verifica.

Gioco Digitale: Un tempo giocare su smartphone al casinò online era piuttosto macchinoso e complicato. Oggi, grazie a Gioco Digitale, il gioco su telefono è semplicemente fantastico. Per i giocatori in italia offre un bonus di benvenuto fino a 500 € più 300 free spin.

Come Iscriversi ai Migliori Casinò Online in Italia

Primo Passo: Vai sul sito di Jackpot City Casino.

Apri il sito di Jackpot City

Clicca su “Registrazione” nella parte superiore-destra dello schermo

Completa i dati richiesti per la registrazione

Ricorda di usare dati reali o il tuo conto potrebbe venir bloccato

Clicca su “Invia” terminata la procedura

Secondo Passo: Controlla la posta elettronica.

Cerca la mail inviata dal casino online

Clicca sul link nella e-mail per confermare il conto

Se non vedi la mail, controlla nella cartella della posta indesiderata

Terzo Passo: Realizza il primo deposito.

Una volta confermato il conto, clicca su deposita

Seleziona il metodo di pagamento con cui vuoi depositare

Inserisci la somma da depositare, superiore a 10 €

Conferma l’operazione per fare il deposito sul casinò online

Dovresti Giocare Solo sui Migliori Casinò Online Sicuri in Italia?

In poche parole, si. Come mai? Semplice: esistono migliaia di casinò online in tutto il mondo. Spesso, questi, sono casinò online italiani creati in una manciata di giorni con il solo scopo di accaparrarsi più soldi possibile prima di scomparire.

Sono casinò che non si curano di fattori chiave, come offrire una buona assistenza clienti per i giocatori in Italia, o dare dettagli sulla propria licenza AAMS o ADM.

I casinò da noi etichettati come i migliori casinò online, sono l’eccezione. Raccomandiamo solo siti di gioco con una solida reputazione, come il nostro vincitore Jackpot City, e che hanno superato i test del nostro team.

Inoltre, proviamo sempre i casinò online con mano prima di consigliarlo.

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza.