Le bellezze di Ischia in TV da New York a Pechino: tutti vedranno il paradiso napoletano

A partire da oggi, 17 aprile, e per un’intera settimana, Rai Italia e Rai Play porteranno le bellezze di Ischia in giro per il mondo con il progetto ischitiAmo, realizzato in stretta collaborazione con il Centro di Produzione radio televisivo di Napoli: all’interno di Casa Italia, programma disponibile anche su Rai Play, verranno raccontate giorno per giorno le meraviglie dell’isola napoletana.

Rai per Ischia, parte ischitiAmo: le bellezze dell’isola fanno il giro del mondo

Da Buenos Aires a Rio de Janeiro, passando per Los Angeles e New York, fino ad arrivare all’Europa, Pechino e Sydney: Ischia sarà per una settimana intera la “meta delle mete”, con le sue meraviglie trasmesse in TV per raccontare il ritorno alla normalità dopo la tragica frana dello scorso novembre.

Fino al 21 aprile, all’interno di Casa Italia – la trasmissione che va in onda quotidianamente sui quattro canali televisivi distribuiti da Rai Com in America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Australia, proposto anche sul portale Rai Play – si parlerà dell’isola napoletana, la più grande della Campania, in tutto il mondo.

Giorno per giorno saranno raccontati i territori di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana con l’ausilio dei sindaci di ogni Comune, le voci di chi ha scelto di lasciare l’isola trasferendosi all’estero e chi, invece, ha deciso di tornarci a vivere.

Verranno anche confezionate immagini di archivio per dare una fotografia esatta dell’oggi regalando alla potenziale audience di 120 milioni di persone in cinque continenti un immaginario trait d’union capace di collegare il passato con il presente, immaginando il futuro tra aneddoti, musiche e curiosità non unicamente legate al mare.

“Il territorio di Ischia è straordinario, con bellezze senza eguali. Per noi è una fortuna essere nati qui ma è giusto che anche il mondo intero sappia quanto è bello vivere qui, vivere a Ischia. Ed è questo il nostro impegno” – ha sottolineato il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, nel corso della presentazione del progetto.