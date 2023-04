Dolore per Donato De Caprio, la salumeria resta chiusa per lutto: “Ci rivediamo”

Napoli – A seguito della morte della mamma di Donato De Caprio, la salumeria Con mollica o senza, situata in via Pignasecca, resterà chiusa tutta la giornata. La vittima, Rosa Giglio, sarebbe stata brutalmente uccisa per cause ancora da confermare.

Napoli, morte mamma Donato De Caprio: chiusa la salumeria Con mollica o senza

“Con mollica o senza mercoledì 19 aprile resterà chiuso per lutto. Ci rivediamo giovedì” – è il messaggio che sta rimbalzando sui profili social dell’attività dalla serata di ieri, a poche ore dalla tragedia che ha sconvolto l’intera cittadinanza.

La signora Rosa, di 72 anni, sarebbe stata ritrovata priva di vita in casa, con evidenti segni di martellate sul corpo e un filo di ferro avvolto al collo. Gli agenti di Polizia giunti sul posto hanno fin da subito ipotizzato la pista dell’omicidio, giungendo poi al fermo della prima persona indiziata.

Si tratta della vicina di casa della vittima che, nel corso dell’interrogatorio, avrebbe rivelato: “La odiavo. Mi spiava, era una iena. Mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle poste”. A suo carico è stato emesso un fermo con l’accusa di omicidio.

In molti hanno espresso il loro cordoglio a Donato, tra i primi a raggiungere il luogo del delitto subito dopo la tragedia. “Ripartiremo più forti di prima. Sempre al tuo fianco” – è uno dei messaggi lasciati sotto al post della salumeria.

“Donato! Sono esterrefatto e senza parole. Non meritavi e soprattutto non meritava lei di morire così. Col cuore sentite condoglianze. Ti sono vicino. Capisco il tuo sgomento, ti voglio bene” – scrive un amico del noto tiktoker.

Chi è Donato De Caprio

Donato De Caprio è un salumiere napoletano divenuto popolare tra gli utenti del web grazie ai suoi panini farciti con le più svariate prelibatezze partenopee. La sua domanda “con mollica o senza?” rivolta ai clienti è diventata un vero e proprio tormentone.

In precedenza lavorava in una salumeria che gli avrebbe impedito di pubblicare le foto dei suoi panini. Donato, però, non si perse d’animo e in poco tempo aprì il suo “regno del gusto” divenendo simbolo di una storia di riscatto e simpatia.