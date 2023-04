Un pezzo di Napoli che se ne va, l’ultimo saluto a Federico Salvatore: domani i funerali

Si terranno domani a Portici i funerali di Federico Salvatore, il celebre cantautore napoletano morto all’età di 63 anni. Ad annunciarlo è stata la moglie, Flavia D’Alessio.

Familiari, amici e cittadini si riuniranno domani, 20 aprile alle 12:30, presso la Basilica di San Ciro a Portici per partecipare alla cerimonia funebre e dare, così, l’ultimo saluto al celebre cantautore. Come annunciato dalla moglie, chiunque può prendere parte al rito e omaggiare uno dei più grandi artisti partenopei.

“Per chi volesse accompagnarlo in questo ultimo viaggio i funerali saranno celebrati domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri” – scrive la moglie nel suo struggente messaggio.

“In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo”.

Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale

Stando a quanto rende noto, Federico Salvatore si sarebbe spento velocemente, nel “giro di un’ora”. Nell’ottobre del 2021 fu ricoverato per la prima volta a seguito di un’emorragia cerebrale. Da allora aveva iniziato un percorso di ripresa e riabilitazione che sembrava procedere in maniera positiva.

Più volte Flavia aveva condiviso con gli utenti del web degli aggiornamenti sullo stato di salute del marito e i suoi piccoli ma significativi progressi. Parole e speranze che hanno lasciato spazio soltanto al dolore: il cuore di Federico, purtroppo, ha smesso di battere.