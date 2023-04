Donato De Caprio in lacrime: “Ha ucciso tutta la famiglia. La fede di mamma non si trova”

Proseguono le indagini sulla morte di Rosa Gigante, la 73enne uccisa nella propria abitazione di Pianura, mamma di Donato De Caprio, il salumiere influencer che intervenuto alla trasmissione Porta a Porta ha dato voce al dramma che sta vivendo la sua famiglia.

Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio: l’ospitata a Porta a Porta

La vittima è stata ritrovata senza vita in casa, con il corpo riverso sul pavimento. Due sono le piste principali: si pensa ad una lite per futili motivi con una vicina o di un tentativo di furto. Al momento è stata fermata una vicina, Stefania Russolillo, che ha fornito una parziale confessione.

“Non mi sono fatto un’idea. Stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio, non riusciva a parlare, è solo un bambino. Mi ha detto che la nonna non stava bene. La signora del piano di sotto mi ha detto di andare lì. Sono corso a casa e mia mamma non c’era più. Non ho avuto nemmeno il tempo di vederla, né di entrare in casa. C’era già la polizia che ha sbarrato tutto” – ha spiegato il figlio Donato.

“La mia domanda è: perché? Mia mamma è una non vedente, chiusa in casa con le mandate, apre solo a me e mia sorella. Mia mamma in quella fascia oraria è sempre sola però c’è mia moglie che le porta le chiavi mie. Non so come ha fatto ad entrare, mia mamma quando io la vado a bussare si deve prima sistemare e poi apre”.

“Non era in confidenza con questa vicina. Solo il saluto poi basta. La porta non è infranta, mia madre non apre a nessuno se non me o mia sorella. Per aprire e andare a vedere cosa era successo hanno dovuto prendere il doppione della chiave che avevo io”.

“Può darsi pure che mia madre avrà aperto e l’hanno poi rinchiusa. La fede di mia mamma, che aveva al dito, non si trova. Come si fa ad odiare una persona come mia mamma? Non ha ucciso solo mia madre, ha ucciso tutta la mia famiglia“.