VIDEO/ È campano l’asso della pizza acrobatica: ha battuto il pluricampione giapponese

Trionfo campano al campionato mondiale della pizza con l’argento di Nicola Matarazzo, pizzaiolo del Casertano, che a soli 22 anni ha incantato i giudici con la sua coreografia acrobatica che ha accompagnato la preparazione del tipico piatto partenopeo. Star del web e già campione mondiale 2022, il giovane talento si è aggiudicato il secondo posto nel corso della rassegna che si è tenuta a Parma, realizzando la pizza acrobatica con una performance emozionante.

Campionato mondiale della pizza: Nicola Matarazzo sul podio

Per partecipare alla gara, i concorrenti hanno dovuto ricreare una coreografia, preparando le pizze a ritmo di musica, tra un volteggio e l’altro. Per rendere l’impasto più elastico, e agevolare così il movimento, è stato utilizzato quello a doppio sale e senza lievito.

Ogni concorrente ha avuto a disposizione tre minuti di musica e venti dischi di pasta per fare le acrobazie, andando incontro a penalizzazioni in caso di rottura o caduta della pizza. L’edizione di quest’anno ha visto sfidarsi 40 candidati, provenienti da ogni parte del mondo ma soltanto in 3 hanno raggiunto il podio.

Il secondo classificato è il campano Nicola Matarazzo, star del web con 400 mila seguaci su Tik Tok e 150 mila su Youtube, che ha battuto Tachikawa Takumi, pluricampione giapponese che si è guadagnato il terzo posto. Al primo lo spagnolo Francis.

“Riconfermarsi non è facile ma ci sono riuscito. Il mio obiettivo era battere il giapponese Tachikawa Takumi, vincitore per cinque edizioni consecutive, dal 2016 al 2021, e ce l’ho fatta. La cosa più bella è stata la massiccia presenza dei miei fan che sono venuti da tutta Italia per incitarmi, anche da Caserta” – ha spiegato il vincitore.

“Per cercare di riportare a casa il titolo, oltre ad una bella musica, mi sono fatto aiutare dalla stilista Brenda Ponde che ha vestito i Maneskin e Mahmood, per realizzare i miei abiti di scena. Durante la qualifica abbiamo utilizzato la canzone del Fantasma dell’Opera per iniziare per poi continuare sulle note del Rondò veneziano”.

“Il vestito creato dalla stilista Brenda Ponde era costituito da un pantalone nero pieno di strass alla Michael Jackson, una camicia molto elegante con dei brillantini e una maschera creata su misura sul mio volto del fantasma dell’opera piena di brillantini un costume mozzafiato da lasciare tutti a bocca aperta. Mentre per la finale la stilista Brenda Ponde mi ha creato un vestito molto futuristico, un abito lucido e una maschera a forma di testa d’alieno con dei LED all’interno”.

“Non sarei mai riuscito a vincere la gara senza il supporto della mia famiglia, dei miei clienti, dei miei amici, della stilista Brenda Ponde e soprattutto del sostegno ottenuto dai miei 400.000 follower su Tik Tok e dei miei 150.000 follower su YouTube. Sono emozionatissimo di aver conquistato per il secondo anno consecutivo il podio del mondiale portando gioia ai miei follower in tutto il mondo” – ha concluso.