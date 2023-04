Tornano gli sconti per i viaggi degli elettori fuori sede. In occasione delle prossime elezioni comunali in programma il 14 e 15 maggio 2023, il Ministero dell’Interno ha confermato l’accordo con le compagnie di trasporto aereo, ferroviario e navale per offrire tariffe agevolate e sconti ai viaggi che gli elettori dovranno compiere tornando nelle loro città per esercitare il diritto di voto: i vantaggi per i fuorisede arrivano fino al 70%.

Sconti per i viaggi degli elettori fuori sede: le agevolazioni per studenti e lavoratori

Sono 84 i comuni della Campania chiamati alle urne in questa tornata amministrative. Quello del rientro a casa per votare è un problema particolarmente sentito nelle regioni del Sud Italia, soggette ancora oggi ad una forte emigrazione soprattutto per motivi di studio e lavorativi.

I cittadini campani temporaneamente fuori sede, sia in Italia che all’estero, sono costretti a rientrare a loro spese nelle zone di residenza per esercitare il diritto di voto. Il governo centrale ha quindi previsto una serie di agevolazioni per favorire gli spostamenti dei cittadini verso i comuni interessati dal voto amministrativo.

Treni nazionali e regionali scontati per 20 giorni, 70% in meno sui FrecciaRossa

Le compagnie ferroviarie Trenitalia e Italo hanno previsto una finestra di 20 giorni a cavallo delle elezioni, durante i quali gli elettori potranno spostarsi usufruendo degli sconti previsti. Pertanto, il viaggio di andata verso il comune di residenza potrà essere effettuato dal 5 maggio 2023 e quello di ritorno non oltre il 25 maggio 2023.

Sconti previsti anche per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023. In questo caso, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 19 maggio 2023 e quello di ritorno non oltre l’8 giugno 2023.

Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire ai controllori a bordo del treno nel viaggio di andata, la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto; nel viaggio di ritorno, dovrà dimostrare di essersi effettivamente recato ai seggi, mostrando il timbro sulla scheda elettorale. Gli elettori residenti all’estero dovranno anche mostrare la cartolina avviso o la dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante la motivazione del viaggio.

In particolare, Trenitalia ha previsto sconti del 60% sulle tratte regionali e del 70% per le tratte nazionali, compresi i FrecciaRossa e le altre linee ad Alta Velocità: lo sconto è calcolato sulla tariffa base per il servizio di livello standard, e solo per la seconda classe. Stessa scontistica per Italo, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.

Navi e traghetti scontati per gli elettori fuorisede, ecco le tratte interessate

Viaggi scontati anche via mare per le seguenti tratte e compagnie:

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. : linea Genova – Porto Torres e linea Civitavecchia-Olbia;

GNV S.p.A.: linea Civitavecchia – Olbia;

Grimaldi Euromed S.p.A: linea Napoli-Cagliari-Palermo, linea Civitavecchia-Arbatax Cagliari e linea Civitavecchia-Olbia;

Società Navigazione Siciliana S.c.p.A: collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;

NLG- Navigazione Libera del Golfo S.r.l: linea Termoli-Isole Tremiti.

Per le compagnie di navigazione, lo sconto applicato sarà del 60% sulla tariffa base, ma nel caso in cui il cittadino avesse diritto anche allo sconto residenti sarà applicata la tariffa più bassa tra le due.

La compagnia ITA Airways sconta i voli del 40%, autostrade gratis per i residenti all’estero

Durante la settimana precedente e quella successiva al voto, anche i biglietti aerei della ITA Airways saranno scontati del 40% sia per l’andata che per il ritorno, ma solo per i voli nazionali e lo sconto potrà arrivare ad un massimo di 40 euro, escluse tasse e supplementi e non si può cumulare ad altri sconti in vigore. Al momento del check-in o dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale oppure sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, sarà invece necessario esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione.

Anche sulla rete autostradale ci saranno agevolazioni, ma soltanto per i residenti all’estero, che potranno beneficiare dell’esenzione del pedaggio a partire da 5 giorni prima delle elezioni fino a 5 giorni dopo, presentando la cartolina ricevuta dal Comune di iscrizione elettorale o la lettera del Consolato.