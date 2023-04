Elezioni amministrative 2023: tutti gli 84 comuni della Campania chiamati al voto

Sono previste per il 14 e 15 maggio 2023 le prossime elezioni amministrative in Italia, necessarie per il rinnovo dei consigli comunali. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle urne e la tornata elettorale interesserà circa 730.000 cittadini campani aventi diritto di voto.

Elezioni amministrative 2023 in Campania: nessun capoluogo al voto ma tante città importanti.

Nessun capoluogo di provincia coinvolto, ma diversi importanti centri della regione nei quali partiti e liste civiche stanno riscaldando i motori per la campagna elettorale che entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle liste, la definizione delle coalizioni e dei necessari adempimenti burocratici. Per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, lo spoglio di lunedì 15 maggio deciderà immediatamente il nome del primo cittadino che resterà in carica per i prossimi 5 anni, e sarà il candidato che avrà ricevuto la maggioranza relativa dei voti. Per i centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la legge prevede che sia necessaria la maggioranza assoluta: quindi sarà eletto immediatamente sindaco quel candidato che supererà il 50% delle preferenze. Qualora nessun candidato dovesse superare tale soglia, i cittadini saranno richiamati alle urne per il turno di ballottaggio previsto per i giorni 28 e 29 maggio, durante i quali i due nomi più votati si contenderanno la fascia tricolore.

Sono 84 i comuni campani al voto. Per 19 di questi, eventuali ballottaggi il 28 e 29 maggio

In provincia di Napoli sono 18 i comuni chiamati al voto: di questi, 11 contano più di 15.000 abitanti. A cominciare da Torre del Greco, la città più popolosa a votare in questa tornata elettorale. Segue Marano di Napoli, dove le elezioni seguono lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose avvenuto nel giugno 2021, per la seconda volta in pochi anni. Nella provincia partenopea andranno al voto anche Quarto, Pomigliano D’Arco, Boscoreale, Qualiano, Ottaviano, Forio, Grumo Nevano, Cercola e Palma Campania, oltre ai centri con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che quindi voteranno con turno unico: Pollena Trocchia, Cicciano, Sant’Agnello, Casamicciola Terme, Cimitile, San Vitaliano e Scisciano

Piccoli centri al voto anche in provincia di Avellino. Sono 17 i comuni irpini che rinnoveranno la loro assise, tutti sotto le 15.000 anime: Mugnano del Cardinale, Nusco, Sant’Angelo Dei Lombardi, Caposele, Volturara Irpina, Vallata, Marzano di Nola, Casalbore, Summonte, Aquilonia, San Potito Ultra, Lapio, Conza della Campania, Torre Le Nocelle, Rocca San Felice, Greci e Cairano.

Situazione simile in provincia di Benevento, dove le urne saranno aperte solo in 14 comuni e tutti sotto i 15.000 abitanti: Montesarchio, Morcone, San Salvatore Telesino, Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Vitulano, Ponte, Frasso Telesino, Pontelandolfo, Bucciano, San Lorenzo Maggiore, Castelpagano, Arpaise e San Lupo.

In provincia di Caserta sono 15 i sindaci da eleggere, di cui 5 tra le città che potrebbero aver bisogno del turno di ballottaggio: Marcianise, Maddaloni, Orta di Atella, San Felice a Cancello e Lusciano. Tra i centri più piccoli Vitulazio, Alife, Cancello ed Arnone, Caiazzo, Riardo, Sant’Angelo d’Alife, Galluccio, Presenzano, Raviscanina e Letino

Torre del Greco, Marano, Scafati e Quarto i comuni più popolosi alle urne. Romagnano al Monte il paesino più piccolo.

Sono 20, invece, i comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne. Oltre a Scafati, Pontecagnano Faiano e Campagna che contano oltre 15.000 abitanti voteranno i cittadini di Montecorvino Rovella, Pellezzano, Olevano sul Tusciano, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Atena Lucana, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Roccagloriosa, Scala, Castelcivita, Calvanico, Aquara, Laviano, Giungano, Perito e Romagnano al Monte: quest’ultimo è il paese con il minor numero di elettori tra i centri campani chiamati al voto nel weekend di maggio, con i suoi 341 votanti su una popolazione totale di 375 anime.