Sorrentino alla festa scudetto: “Il giorno più emozionante della mia vita. Farò un film”

Anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino si è diretto allo stadio per assistere al match tra Napoli e Salernitana, decisivo per gli azzurri che potrebbero portare a casa l’agognato scudetto. L’artista dal cuore azzurro non ha nascosto la sua gioia per quel traguardo atteso da troppo tempo.

Paolo Sorrentino gioisce per lo scudetto del Napoli: “Farò un film”

“Questa giornata è una delle cose più emozionanti della mia vita. Ho pensato seriamente che potesse essere l’anno giusto in Milan-Napoli, al gol di Simeone ed ho capito che la squadra sapeva vincere anche come ha fatto la Juventus in passato” – ha detto il regista napoletano ai microfoni di Dazn, durante il pre-partita.

“Questo Napoli è diverso da quello di Maradona, però è un Napoli che sembra fatto da napoletani. Kvaratskhelia sembra uno studente di ingegneria napoletano, così come Osimhen e Lozano” – ha continuato, con l’emozione sul volto e la gioia nel cuore.

Un momento da incorniciare e che potrebbe divenire il fulcro centrale del suo prossimo capolavoro: “Un film su questo Napoli? Penso proprio di sì, ci saranno sicuramente lavori su questo scudetto. In questo caso c’è la mano di tutti, da De Laurentiis a Giuntoli fino a Spalletti, la squadra ed i tifosi”.

Intanto in città la festa è già esplosa sin dalle prime ore del mattino. I tifosi stanno seguendo la partita con il fiato sospeso, tra gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, nell’area esterna e per le strade del centro. Il primo gol del Napoli ha fatto letteralmente impazzire il popolo partenopeo, ormai vicinissimo al traguardo scudetto.

Un’emozione forte che accomuna l’intera città, racchiusa nelle lacrime di Decibel Bellini, celebre speaker del Napoli, che dopo aver pronunciato i nomi dei calciatori in diretta dallo stadio è scoppiato in un pianto liberatorio. Lacrime di gioia per un trionfo atteso da ormai 30 anni e che ritorna quasi come una rivincita per Napoli e tutti i cittadini.