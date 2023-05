Spalletti si rilassa prima dello scudetto: giro in Costiera e pizza sul lungomare di Napoli

Dopo il pareggio con la Salernitana, Luciano Spalletti ha trascorso una giornata di relax tra Sorrento, Positano e Napoli prima di tornare nuovamente in campo con la squadra per portare a casa l’agognato scudetto. L’allenatore degli azzurri è stato, infatti, avvistato ieri, insieme alla sua famiglia, tra lo stupore dei tifosi che lo hanno avvicinato per strappargli foto e autografi.

Luciano Spalletti, relax tra Sorrento e Napoli prima dello scudetto

Dopo il match di domenica, che ha decretato il rinvio del sogno scudetto, Spalletti ha preferito rimanere in città per concedersi un giorno di pausa tra le bellezze del nostro territorio. Ha raggiunto Sorrento e la Costiera Amalfitana, con sosta a Positano, per poi ritornare a Napoli.

Giunto nel centro partenopeo si è fermato presso la pizzeria 50 Kalò di piazza Sannazaro, poco distante dal lungomare, per concludere la giornata di svago con una buona pizza napoletana. E’ stato lo stesso titolare a immortalare quel momento diffondendo un post sui social: “Manca pochissimo al tricolore, nel frattempo mister Spalletti è tornato a gustare la mia pizza”.

Ora non resta altro che attendere le prossime partite. Già quella di domani, tra Lazio e Sassuolo, potrebbe determinare le sorti della squadra azzurra che, in caso di esito sfavorevole, si ritroverà poi a scendere in campo nella giornata di giovedì per la gara contro l’Udinese.

Prima ancora di Spalletti, ad essere sorpreso tra la folla durante una pausa con la compagna e la figlia di pochi mesi era stato Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano aveva deciso di passare una giornata a Capri, prima di disputare la partita decisiva per lo scudetto. Il match della scorsa domenica, però, non è andato come sperato e il calciatore si è mostrato inconsolabile in campo. Subito dopo il fischio finale, infatti, è scoppiato in lacrime e a nulla è servito l’intervento dei suoi compagni per consolarlo.