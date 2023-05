Si ferma il cuore e perde i sensi a scuola: bimba di 4 anni salvata dai carabinieri

Attimi di panico in una scuola dell’infanzia di Marigliano, in provincia di Napoli, dove una bambina, di soli 4 anni, è stata colpita da una crisi respiratoria finendo per perdere i sensi: a salvarla i carabinieri di Castello di Cisterna che le hanno praticato una manovra toracica salvavita.

Paura in una scuola di Marigliano, bambina salvata dai carabinieri

Stando alla ricostruzione fornita dai carabinieri, la piccola, affetta da una malattia congenita, sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria: il suo cuore si sarebbe fermato, scatenando il caos tra i presenti. Di qui le chiamate al 112 e al 118.

I primi ad arrivare all’istituto di via Pontecitra sono stati i carabinieri di Castello di Cisterna. Hanno trovato la piccola distesa su una panchina, immobile e priva di sensi. Così, hanno circondato quel corpicino e praticato immediatamente una manovra toracica.

Dopo un sussulto, il volto della piccola avrebbe fin da subito ripreso colorito. I militari hanno provveduto a distenderla su un fianco. La bambina ha vomitato schiuma dalla bocca, facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti: grazie all’intervento dei carabinieri si è salvata.

Nel frattempo è arrivata l’ambulanza che ha avviato il trasferimento verso l’ospedale più vicino. La piccola paziente ora sta bene ma rimarrà ricoverata ancora per qualche giorno. Una storia a lieto fine che sarà ricordata soltanto come un brutto spavento e che conferma l’impegno umano oltre che professionale delle forze dell’ordine.

Soltanto lo scorso novembre erano stati ancora i carabinieri a salvare la vita di un ragazzo di 25 anni. Si era sentito male a causa di una grave crisi insulinica causata dal diabete di cui era affetto. Il giovane si era recato nell’ambulatorio della guardia medica in cerca di aiuto e lì sarebbe svenuto perdendo i sensi. I militari sarebbero accorsi sul posto per poi dirigersi ad acquistare con urgenza il farmaco da assumere.