Alfonso Signorini e Mediaset cercano nuovi talenti, casting a Napoli: come partecipare

Sabato 20 maggio a Napoli si terrà un grande casting tra le sale di Villa Domi con Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo, e Irene Ghergo, talent scout e autrice di programmi Mediaset, che avranno il compito di scovare nuove promesse del mondo dello spettacolo. L’evento è riservato ai soli prenotati che potranno già iscriversi al prossimo appuntamento previsto.

Napoli, casting a Villa Domi con Alfonso Signorini: come partecipare

Aspiranti cantanti, ballerini, modelli, attori e attrici avranno l’opportunità di interfacciarsi con i big della tv ed effettuare un provino. A fine casting seguirà un party con le eccellenze gastronomiche campane per dare l’opportunità ai partecipanti di continuare la conoscenza e il confronto con Alfonso Signorini.

L’iniziativa è stata lanciata da Fabio Palazzi e fortemente voluta dall’imprenditore napoletano Domenico Kontessa, proprietario di Villa Domi, rinomata location del Napoletano che nella giornata del 20 maggio, dalle 15:00 alle 19:00, accoglierà tanti cittadini che hanno inviato la loro richiesta di partecipazione.

“Ho voluto che questo evento si facesse a Napoli e a Villa Domi perché vogliamo dare una seria opportunità a giovani artisti e artisti emergenti facendoli entrare a far parte del mondo dello spettacolo dalla porta principale. Con questo evento voglio dare un messaggio chiaro che per poter affrontare una carriera artistica bisogna innanzitutto avere talento e affidarsi nelle mani dei veri professionisti sfatando il mito delle tante presunte e fasulle agenzie che reclutano giovani solo con l’intento di fare business illudendoli” – ha spiegato Kontessa.

“Io ho messo la mia struttura a disposizione di colui che ha scritto tante pagine sullo star system, colui che oltre ad essere un grande giornalista e conduttore con una forte esperienza nel mondo dello spettacolo è anche regista di opere liriche. Il numero uno della televisione, Alfonso Signorini”.

Visto l’enorme numero di richieste pervenute per la serata, sicuramente si deciderà un’altra data che verrà comunicata proprio durante l’evento del 20 maggio. I candidati per prenotarsi e partecipare dovranno mandare un messaggio Whatsapp al numero 366.9995798 indicando Nome, Cognome, numero di telefono e categoria per la quale si partecipa.

