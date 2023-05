Fiorello festeggia i 63 anni con le specialità campane: maxi torta e delizie al limone

Oggi il celebre showman Rosario Fiorello festeggia il suo 63esimo compleanno e non è mancato un dolce omaggio da parte della nostra terra: questa mattina l’artista siciliano ha ricevuto in dono, direttamente da Sorrento, alcune tipiche prelibatezze campane a base di limone, compresa una grande torta.

Rosario Fiorello festeggia il compleanno: da Sorrento una torta per lui

Poco prima della trasmissione Viva Rai 2, questa mattina a Roma, Fiorello ha ricevuto un dolcissimo augurio direttamente dal territorio napoletano. Il pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero, gli ha infatti consegnato un carico di dolci tipici, amati in tutto il mondo.

Per celebrare lo showman, Cafiero ha preparato una maxi torta al limone, interamente dipinta a mano, riportante le fattezze non solo di Fiorello ma anche di Claudio Baglioni, l’altro festeggiato nonché ospite speciale della puntata del seguitissimo programma Rai. Oggi il famoso cantautore romano ha compiuto 72 anni e l’omaggio del territorio campano non poteva che estendersi anche a lui.

Un regalo particolarmente apprezzato da Fiorello che da Sorrento ha ricevuto anche squisite delizie al limone e ironiche t-shirt a tema. Ad accompagnare Cafiero durante l’incontro Federico Iaccarino, il “re del by night” sorrentino degli anni Novanta e vecchia conoscenza dell’artista e il fotografo Salvatore Gallo.

“Siamo partiti alle 2 di notte per poter arrivare in tempo a Roma. Né la levataccia né il brutto tempo sono riusciti a fermarci… Fiorello merita questo ed altro“ – ha spiegato il celebre pasticciere commentando l’incontro tra lui e Fiorello.