Nel cielo torna la Luna Nera: cos’è e quando si verifica

La Luna Nera nei cieli venerdì 19 maggio. Il fenomeno astronomico torna a verificarsi dopo gli episodi del 17 agosto 2020 e del 30 aprile 2022. Si tratta in realtà del verificarsi del secondo novilunio di questo mese, il terzo della primavera 2023 (un’altra Luna Nuova ci sarà a giugno) circostanze che si verificano piuttosto raramente e che assumono il nome di Luna Nera, che tuttavia non è collegato a nessun altro significato.

Luna Nera il 19 maggio 2023

La Luna Nuova è una fase della Luna in cui il suo emisfero visibile dalla Terra risulta completamente in ombra: questo accade quando si verifica l’allineamento secondo cui il satellite risulta frapposto tra in nostro pianeta ed il Sole. Durante la Luna Nuova quindi non è possibile vedere la Luna perché si trova nel cielo di giorno e ad una distanza apparente ridotta dal Sole. In tale condizione possiamo anche assistere all’eclissi solare, ossia quando il novilunio si presenta con la Luna perfettamente allineata sul piano tra la Terra ed il Sole.

Quando si verifica la Luna Nera

Tornando invece alla Luna Nera, bisogna considerare il fatto che la Terra e la Luna sono in rotazione sincrona: ciò significa che dal nostro pianeta riusciamo a vedere soltanto la stessa zona del satellite, mentre l’altra faccia è sempre in ombra. Quando la Luna si trova tra la Terra ed il Sole, risulta illuminata soltanto quella che per noi è la zona in ombra, perciò la faccia a noi normalmente visibile risulta invisibile. Da qui la definizione di Luna Nera.

Tale fenomeno si può ripetere due volte nello stesso mese solare poiché la durata del mese lunare è di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,9 secondi. Per questo in un mese possono verificarsi due noviluni, all’inizio e alla fine: succede in media una volta ogni 29 mesi. Quando in una determinata stagione si presentano quattro noviluni (succede una volta ogni 33 mesi) la terza luna nuova è detta Luna Nera. Quest’ultima è dunque soltanto un novilunio aggiuntivo rispetto a quelli cui normalmente assistiamo.

Il contrario della Luna Nera è la Luna Blu, ed anche qui non c’entra nulla il colore del satellite. Invece del novilunio, si assiste a una Luna Piena supplementare, fenomeno che si ripeterà il 31 agosto 2023.