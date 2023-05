Venduta la villa napoletana di De Sica: un paradiso con Spa e 3 terrazze vista mare

E’ stata venduta la lussuosa villa di Christian De Sica situata a Capri, la magica isola del Golfo di Napoli. Per oltre un anno, nessun acquirente si era fatto avanti ma ad oggi è giunta conferma della recente e avvenuta vendita dell’immobile.

Venduta la villa di Christian De Sica a Capri

Edificata per volere del pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder tra il 1900 e il 1903, la proprietà è una dimora d’epoca in tipico stile architettonico caprese che sorge nello scenografico contesto di quella che oggi è conosciuta come villa I Quattro Venti, nota per aver contribuito all’affermazione dell’intramontabile mito di Capri nel mondo.

Nel corso degli anni ha accolto rinomati artisti e scrittori di fama internazionale che proprio lì diedero vita alla stesura dei loro più grandi capolavori, tra cui D.H. Lawrence, Joseph Beuys e Cy Twombly. Una dimora da sogno che ha incantato il celebre attore romano, Christian De Sica, che la vide per la prima volta a soli 9 anni, giunto sul posto insieme al padre Vittorio che stava girando un film con Sophia Loren e Clark Gable. Ne rimase folgorato al punto da farla divenire, anni dopo, il suo rifugio.

La villa, recentemente ristrutturata, si sviluppa su due piani, per una superficie interna di 250 mq, e vanta esclusive terrazze che sovrastano l’intera isola, offrendo una vista unica sul Vesuvio e l’intero Golfo di Napoli. L’accesso al grande living panoramico avviene da uno dei due terrazzi con vista mare: straordinariamente luminoso grazie agli alti soffitti a volta e alle ampie vetrate che si aprono sul verde del giardino e oltre, verso il mare, si completa di una cucina e un bagno di servizio.

Ai lati della zona giorno si estendono due meravigliose terrazze mentre una terza si sviluppa sul tetto della villa regalando un vero e proprio spettacolo per gli occhi. La zona notte, accessibile anche dal giardino, comprende due camere matrimoniali, ciascuna con bagno proprio.

Magnifico il giardino privato che circonda la villa, incastonato di piante di limoni, cespugli di rose e lavanda, con maestosi olivi in un trionfo di profumi e colori. Accanto si trova una dépendance attualmente utilizzata come zona SPA, impreziosita da rivestimenti a mosaico e dotata di un proprio bagno, facilmente trasformabile in residenza per gli ospiti. Il prezzo della residenza non è stato reso noto e la trattativa resta strettamente privata.