Sciopero dei trasporti a Napoli, domani fermi treni e bus per 24 ore: le fasce garantite

Napoli – L’EAV e ANM hanno annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà nella giornata del 26 maggio 2023 e causerà il possibile blocco dei mezzi (treni, bus, metro) per la durata di 24 ore: di seguito si riportano le fasce garantite.

Napoli, EAV e ANM sciopero trasporti 26 maggio: fasce garantite

L’ANM aveva già comunicato in anticipo l’eventuale interruzione del servizio per la giornata di domani, a seguito dello sciopero proclamato dall’organizzazione sindacale USB, indicando le fasce di garanzia per tram, bus, filobus, metro Linea 1 e funicolari.

Sulla stessa scia, l’EAV ha provveduto a diffondere un’analoga comunicazione rivolta all’utenza per lo sciopero indetto sempre dall’USB per la giornata di venerdì 26 maggio. Tra le motivazioni spiccano: la richiesta di aumenti salariali di 300 euro netti in busta paga, stipendi legati all’inflazione reale, salario minimo di 10 euro all’ora, prezzi e tariffe calmierati.

L’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

Linee della penisola sorrentina;

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro:

dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35.

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo

Linee di Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Linee urbane di Castellammare di Stabia

dalle ore 06,00 alle ore 09,00 – dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano

Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola;

Pompei Vesuvio:

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30.