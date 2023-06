Si chiama Alessandro Impagnatiello il fidanzato di Giulia Tramontano, la ragazza napoletana scomparsa da Senago, che ha confessato di aver ucciso la ragazza, incinta al settimo mese. Il suo corpo privo di vita sarebbe stato ritrovato intorno all’una di giovedì notte, nascosto in un terreno poco distante dall’abitazione della coppia.

Chi è Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano

“Sì, ho ucciso io Giulia” – avrebbe confessato ai carabinieri, indicandogli il luogo dove era occultato il cadavere della giovane donna e raccontando di averla uccisa a coltellate per poi tentare di bruciarne il corpo privo di vita, senza però riuscirci. E’ la versione resa nota dall’Ansa.

Alessandro, di 30 anni, fa il barista in alcuni lussuosi locali di Milano. Stando a quanto si apprende sarebbe già papà di un bimbo di 6 anni nato da una precedente relazione. Avrebbe, poi, incontrato Giulia che, da Sant’Antimo (in provincia di Napoli), si sarebbe trasferita a Senago dove svolgeva la professione di agente immobiliare.

I due vivevano insieme nell’appartamento in cui probabilmente la vita di Giulia è stata stroncata. La ragazza aspettava un bambino e poco prima della scomparsa avrebbe scoperto di essere stata tradita: pare, infatti, che Impagnatiello conducesse una vita parallela con un’altra donna, anche lei rimasta incinta (la gravidanza poi si sarebbe interrotta). Proprio quel sabato ci sarebbe stato un incontro a tre tra Giulia, il compagno e l’amante.

Inizialmente sarebbe stata la mamma di Giulia a lanciare l’allarme, nella mattinata di domenica, non riuscendosi a mettere in contatto con la figlia. Dal primo momento i familiari non avevano creduto all’ipotesi dell’allontanamento spontaneo. Nel pomeriggio, poi, sarebbe stato lo stesso Impagliazzo a sporgere denuncia per la scomparsa.

Dopo giorni di ricerche e tracce di sangue ritrovate nell’appartamento e sull’auto dell’uomo, il 30enne avrebbe confessato l’omicidio, indicando agli agenti il luogo dove avrebbero ritrovato la salma.