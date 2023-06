“L’ho uccisa”, il fidanzato di Giulia confessa: trovata morta la ragazza napoletana incinta

È stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la ragazza napoletana scomparsa da Senago (in provincia di Milano) tra sabato e domenica: morta a soli 29 anni, incinta al settimo mese, sarebbe stata uccisa dal fidanzato 30enne, reo confesso.

Ritrovato il corpo di Giulia Tramontano, morta la ragazza scomparsa: indagato il fidanzato

“Sì, ho ucciso Giulia” – queste le parole di Alessandro Impagnatiello, il compagno della ragazza che viveva insieme a lei nel Milanese, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno. Il cadavere della 29enne è stato ritrovato intorno all’una di giovedì notte, nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa.

Dopo giorni di ricerche, dunque, l’uomo avrebbe confessato l’omicidio ed indicato ai carabinieri il posto in cui avrebbero ritrovato la salma. Il 30enne è indagato per omicidio volontario aggravato, occultamento del cadavere e interruzione della gravidanza senza il consenso della compagna. Nell’appartamento della coppia e sulla sua auto sarebbero state trovate anche molte tracce di sangue.

Giulia è stata inquadrata per l’ultima volta dalle telecamere di videosorveglianza, installate nei pressi della sua abitazione, alle ore 20:00. Il mattino seguente è stata la madre, dalla Campania, a lanciare l’allarme sulla sua scomparsa, non riuscendosi a mettere in contatto con lei. Il compagno stesso, nel pomeriggio, avrebbe sporto denuncia.

Stando alle indagini, prima di sparire, la ragazza avrebbe litigato pesantemente con il fidanzato, dopo aver scoperto di essere stata tradita: pare, infatti, che l’uomo conducesse una vita parallela con un’altra donna, di origini americane, anche lei rimasta incinta (poi la gravidanza si sarebbe interrotta). “Sono turbata”: avrebbe scritto Giulia ad una delle sue amiche, mettendo al corrente sia lei che i suoi familiari della spiacevole situazione.

Proprio quel sabato, inoltre, ci sarebbe stato un incontro a tre tra Giulia, il compagno e l’altra donna. Gli inquirenti ipotizzano che subito dopo la ragazza sarebbe rientrata in casa e, probabilmente, proprio in quegli istanti avrebbe perso la vita.