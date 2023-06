Lo strazio della mamma di Giulia: “Io e lei legate ancora dal cordone ombelicale”

Non ha mai creduto alla versione dell’allontanamento spontaneo della figlia, la mamma di Giulia Tramontano che nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Chi l’ha visto, ha lanciato un disperato appello sulla scomparsa della ragazza, poco dopo ritrovata morta.

Il dolore della mamma di Giulia Tramontano, la ragazza scomparsa e trovata morta

Giulia sarebbe stata avvistata per l’ultima volta sabato per poi scomparire nel nulla. Proprio in quella giornata, stando a quanto emerso, avrebbe pesantemente litigato con il suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello, dopo aver scoperto di essere stata tradita. Pare, infatti, che l’uomo conducesse una vita parallela con un’altra donna, anche lei rimasta incinta (poi avrebbe perso il bambino).

Lui stesso, dopo aver sporto denuncia per la scomparsa fingendosi estraneo ai fatti, avrebbe poi confessato: “Ho ucciso io Giulia”. Ai carabinieri avrebbe raccontato di averla accoltellata e tentato di bruciarne il corpo, senza poi riuscirci, indicandogli il luogo del delitto.

“Io e Giulia dobbiamo ancora tagliare il cordone ombelicale, lei ha un carattere chiuso, è poco espansiva. Io la conosco, lei ha bisogno di me come io ho bisogno di lei” – ha detto la mamma della 29enne in lacrime, nel corso del programma.

Sarebbe stata proprio la mamma di Giulia a lanciare l’allarme sulla scomparsa della figlia che, stranamente, non risultava raggiungibile: “Non era possibile, pensavo che stava nervosa e voleva stare per cavoli suoi. Poi il pomeriggio, sapendo che Alessandro lavorava, contatto sua madre Sabrina. Lei è molto disponibile, fa da mamma anche a mia figlia. Le ho spiegato che non la sentivo dall’ultimo messaggio. Giulia mi aveva scritto ‘non ti preoccupare madre, vado a dormire'”.

“Lei ha le chiavi di casa loro. Mi ricontatta per dirmi che Giulia in casa non c’è e Ale è ancora a lavoro. Poi alle 19:00 mi chiama Alessandro e mi chiede che fine ha fatto Giulia, non riusciva a rintracciarla. Non mi sono voluta allarmare ma a quel punto ho raccontato tutto a mio marito. A mezzanotte siamo partiti per Senagro“.

La madre, così come gli altri familiari, dal primo momento non aveva mai creduto ad un allontanamento spontaneo della ragazza: “Questa cosa mi tormenta perché Giulia non me la avrebbe mai fatta una cosa del genere, non ci avrebbe mai fatto stare così male“.

“Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le mie sorelle, con i miei nipoti, facciamo tutto insieme. Io perciò penso male, Giulia non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Sarà successo qualcosa di veramente grave. Io penso tutte cose negative, non ci posso fare niente”.