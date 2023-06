“Quanta gioia di diventare mamma, avevi preso il corredino”: il dolore per Giulia e Thiago

Una notizia che ha sconvolto tutti, quella dell’omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza napoletana ritrovata morta dopo giorni di ricerche, poco prima di dare alla luce quel bimbo che portava in grembo con tanto amore: proprio i proprietari del negozio di Sant’Antimo dove la giovane si era recata di recente, per acquistare tutto il necessario per il suo bambino, hanno voluto ricordarla attraverso un post sui social.

Giulia Tramontano, la ragazza di Sant’Antimo ritrovata morta: aveva comprato il corredino

Giorni di speranza svaniti in una sola e inquietante confessione: quella di Alessandro Impagnatiello, il compagno di Giulia, che avrebbe raccontato ai carabinieri di averla accoltellata per poi tentare di dare fuoco al corpo privo di vita, nascosto in una zona poco lontana dalla loro abitazione.

“A pensare che in una delle scorse settimane eri qui da noi per il corredino. Quante risate fatte, quanta gioia nel cuore per la nascita del tuo piccolo bambino, quanta gioia nel tuo cuore di diventare mamma, quanta felicità negli occhi di tua mamma nel diventare nonna“ – si legge nel messaggio d’addio diffuso da La Birba Due, un negozio di Sant’Antimo.

LEGGI ANCHE

Uccide Giulia e il piccolo Thiago, poi chiama l’amante: “Ora sono libero”

Lo strazio della mamma di Giulia: “Io e lei legate ancora dal cordone ombelicale”

“Come si può morire così? Ci stringiamo al dolore della famiglia, in modo particolare alla tua cara mamma Loredana. Come si può da mamma accettare una cosa del genere? Spero che sia fatta giustizia, ma una giustizia non di parole portate solo al vento, ma di fatti perché non è pensabile ciò che è accaduto, non è ammissibile che la vita venga spenta così in un attimo senza come e perché da un mostro”.

“Vogliamo ricordarti sorridente e piena di vita, nella speranza che tu e il tuo piccolo non abbiate sofferto abbastanza. Un forte bacio a voi, che possa arrivare fin lì”.