MERAVIGLIOSO SUD/ Ecco il treno da Napoli per Tropea e la Costa degli Dei: orari e prezzi

Domenica 11 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia. Più collegamenti per le mete turistiche estive grazie alla Trenitalia Summer Experience, grazie alla quale la Campania sarà collegata con 68 treni Frecciarossa al giorno, in grado di spostare 30mila persone, oltre collegamenti giornalieri con il treno da Napoli per Tropea ed alcune mete della Costa degli Dei in Calabria.

Treno da Napoli verso Tropea e la Costa degli Dei in Calabria: orari e prezzi dei biglietti

La Calabria sarà raggiungibile ogni giorni con 4 Intercity da Roma e 2 da Milano nel weekend. Le stazioni della costa calabrese in cui fermeranno i passeggeri sono Vibo Marina, Tropea, Ricadi e Nicotera, con fermate anche a Salerno, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta e Sapri.

Per conoscere il dettaglio degli orari e dei prezzi dei biglietti dei treni da Napoli per Tropea e la Costa degli Dei collegarsi al sito di Trenitalia, quindi selezionare le stazioni di partenza e destinazione oltre alla data prevista del viaggio. A quel punto apparirà la schermata con tutte le opzioni disponibili.

Il Regionale di Trenitalia: 668 corse al giorno per le bellezze della Campania

Aumentano anche i collegamenti de Il Regionale di Trenitalia: 668 corse giornaliere al servizio di pendolari e dei tanti turisti che decideranno di visitare i luoghi incantevoli di tutta la Campania. Saranno oltre 37mila i posti in più offerti, così suddivisi: Cilento Line con 14 collegamenti da Napoli Centrale a Sapri e viceversa nei giorni festivi; Parchi Line con 2 collegamenti tra Napoli Campi Flegrei e Sapri verso i parchi naturalistici ed archeologici nelle giornate di sabato e festivi; e nuove corse nei giorni festivi sulle linee Napoli – Villa Literno – Formia, Caserta – Salerno, Caserta – Napoli, Napoli – Salerno e Napoli – Agropoli.