Lutto nel Napoletano per l’ultimo saluto a Luigi e Enrico: padre e figlio morti in volo

Si terranno oggi, alle ore 16:00, a Mugnano di Napoli i funerali di Luigi ed Enrico Amatore, padre e figlio morti insieme a seguito di un tragico incidente in aereo avvenuto nel Comune di Cellole, nel Casertano. Il sindaco Luigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino.

A Mugnano i funerali di Luigi e Enrico Amatore: padre e figlio morti in aereo

Entrambi appassionati di volo, si trovavano a bordo di un piper che, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato rovinosamente al suolo non lasciando scampo ai due passeggeri: Luigi, di 64 anni, e suo figlio Enrico, di 21.

Non solo a Mugnano, anche a Marano è stato proclamato il lutto cittadino. Proprio lì, infatti, sorge la scuola dove lavora la professoressa Lina Varriale, moglie e madre di Luigi ed Enrico nonché preside a capo dell’istituto in questione.

“Oggi ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la perdita dei nostri cari concittadini Luigi ed Enrico Amatore, i cui funerali si terranno alle ore 16:00 nella parrocchia di San Biagio e saranno presieduti dall’arcivescovo Mimmo Battaglia. Siamo vicini al dolore della famiglia Amatore e Varriale” – è il messaggio diffuso dal sindaco Luigi Sarnataro.

Sulla stessa scia Matteo Morra, primo cittadino di Marano, che ha comunicato: “Evidenziato che, l’intera città è rimasta scossa da questa prematura e tragica scomparsa; ritenuto doveroso, interpretando il sentire comune della cittadinanza maranese, proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e sostegno, invitando tutte le attività commerciali a prendere parte al lutto”.

“La comunità dove abito, Mugnano di Napoli, è stata sconvolta da una tremenda tragedia. Un piccolo velivolo, un piper, è precipitato in un canalone nelle campagne del casertano del Comune di Cellole. Nell’incidente hanno perso la vita un giovane di soli 21 anni e suo padre. Una tragedia che ha scosso nel profondo la nostra comunità” – è il post di cordoglio di Mario Imbimbo.